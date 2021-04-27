Без мусоропровода и высоких подъездов: Воробьев назвал новый стандарт жилья в Подмосковье

В Московской области начнут строить многоквартирные дома в новом формате — в них не будет мусоропровода и ступеней на входе. О новостройках будущего рассказал губернатор Андрей Воробьев во время традиционного обращения к жителям.

Отсутствие мусоропроводов позволит избавиться от неприятных запахов. К тому же у жителей появится стимул сортировать отходы.

Все новые МКД в Подмосковье будут также строиться в том числе без мусоропровода. Раньше система, нам всем знакомая, не предполагала разделения мусора. Запах был ужасный. Сегодня благодаря тому, что наши жители разделяют мусор, как и во многих странах, делается специальная комната, чтобы ты мог разделить мусор и вместо посторонних запахов была чистота и порядок. Андрей Воробьев губернатор Московской области.

По словам губернатора, необходимо строить качественное и комфортное жилье. Во дворах не должно быть машин, а подъезды должны быть безопасными.

«Всем нужны не „человейники“, а комфортные экосистемы. Что это значит? Это значит двор без машин, где могут спокойно гулять дети. Это светлые и безопасные подъезды, где есть куда поставить коляску и велосипед, вход удобный — без ступеней», — сказал он.

С этого года в Московской области отдают приоритет проектам, соответствующим новым требованиям.

«С этого года приоритет мы отдаем проектам, которые придерживаются именно таких стандартов жилищного строительства. Знаю, что строительный блок очень активно сотрудничает со всеми строительными компаниями. Для таких проектов будет приоритет», — добавил Воробьев.

Купить квартиру в новостройке можно по ставке 6,5% годовых. Это президентская программа, благодаря которой многие жители уже смогли приобрести жилье. В прошлом году жители Москвы и Подмосковья оформили рекордное число ипотечных кредитов — почти 211 тысяч займов.