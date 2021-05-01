Первую партию «Спутника V» доставили в Индию

Первую партию российской вакцины «Спутник V» доставили в Индию. Там уже 10 дней подряд фиксируют рекордные показатели заболеваемости и смертности от коронавируса.

Как сообщил корреспондент РИА «Новости», вакцину доставили в город Хайдарабад, где находится штаб-квартира индийской компании Dr. Reddy’s Laboratories Ltd.

Рост заболеваемости начался в Индии в середине февраля. Десятый день подряд в стране выявляют более чем 300 тысяч случаев ковида. В субботу, 1 мая, в Индии зафиксировали очередные рекорды: 401 993 человека за сутки заразились коронавирусом, 3523 человека скончались.

Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса и уступает только США. По последним данным, в стране выявили 19,1 миллиона случаев COVID-19. Выздоровели более 15,6 миллиона жителей.

Россия отправила на этой неделе в Индию самолеты МЧС с медицинской помощью. Кроме вакцин, из РФ поставляют лекарства и необходимое оборудование, в том числе аппараты искусственной вентиляции легких. Об этом шла речь в разговоре между лидерами России и Индии.