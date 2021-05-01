День траура по погибшим в аварии детям объявили в Волгоградской области 3 мая

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров объявил 3 мая днем траура по погибшим детям в аварии в Ставропольском крае. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Бочаров начал оперативное совещание руководства области с минуты молчания. Губернатор поручил оказать поддержку семьям погибших и пострадавших в аварии. Оперативным и силовым структурам он приказал провести тщательное расследование всех обстоятельств аварии.

Андрей Бочаров напомнил, что авария произошла на федеральной трассе Астрахань — Ставрополь. В результате пострадали 18 жителей Волгоградской области. Погибли пятеро детей.

«Это большая трагедия для родных и близких людей, для всех нас, для жителей Волгоградской области. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Прошу почтить память погибших минутой молчания», — так начал Андрей Бочаров совещание регионального правительства.

В настоящее время двое взрослых и один ребенок находятся в Грачевской центральной районной больнице Ставрополья. Их жизни ничего не угрожают. Восемь детей и один взрослый эвакуированы в столицу региона. Врачи оценивают состояние троих детей как крайне тяжелое, двоих — как тяжелое, еще трое находятся в состоянии средней тяжести.

Власти создали оперативный штаб для координации работы всех служб. В Ставрополье выехала заместитель губернатора Волгоградской области Зина Мержоева.

Семьям погибших и пострадавших детей выделят материальную помощь по одному миллиону рублей и 200 тысяч рублей. Получившие тяжкий вред здоровью дополнительно получат еще 200 тысяч рублей.

В микроавтобусе, который попал в аварию в Ставропольском крае, ехала баскетбольная команда девочек. По предварительным данным, легковой автомобиль ВАЗ задел грузовик, чем создал аварийную ситуацию. В результате на микроавтобус свалился прицеп большегруза.

Как сообщил сайт «Дни.ру», детей сопровождала тренер Татьяна Шахматова. Она самостоятельно доставала ребят из искореженной машины. Среди пострадавших была ее дочь.

Следователи завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».