МВД завело уголовное дело после драки в поезде с бойцами ММА

Транспортная полиция Санкт-Петербурга завела уголовное дело по статье «Хулиганство» в отношении участника конфликта на Московском вокзале. Об этом сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

В отношении второго участника конфликта, 1990 года рождения, вопрос о привлечении к уголовной ответственности решат после проведения медицинской экспертизы, которая определит степень травм пострадавшего.

Согласно представленным данным, фигурантом уголовного дела стал боец ММА Никита Солонин. В отношении спортсмена и блогера Артема Тарасова вопрос пока не решен.

По данным правоохранителей, правонарушители во время поездки в поезде из Москвы находились в состоянии алкогольного опьянения. Они нецензурно ругались и оскорбляли окружающих. Когда они прибыли в Санкт-Петербург, один из участников ударил по лицу пассажира, который ехал вместе с ними.

Представляющий интересы Артема Тарасова адвокат Олег Мазаев заявил, что пострадавшим по делу проходит вице-президент «АльфаСтрахования» Андрей Сорокин. Изначально в отношении задержанных завели административное дело по статье «Мелкое хулиганство».

По версии Артема Тарасова, во время поездки вместе с другом он задремал в вагоне-ресторане. Незнакомая девушка попросила Никиту Солонина убрать ноги с сиденья. В этот момент в диалог вмешался нетрезвый мужчина, который начал оскорблять молодых людей. Тарасов подчеркнул, что никакой драки в поезде не было. По его мнению, обидчик просто договорился, чтобы их сразу доставили в отдел полиции. При этом правоохранители даже не отправили его на медицинское освидетельствование.