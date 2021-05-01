Более 400 тысяч случаев коронавируса выявили в Индии за сутки

Индия поставила новый рекорд по случаям коронавируса в стране. За сутки там диагностировали ковид у 401 993 человек.

Как сообщило Министерство здравоохранения Индии, в стране вновь зафиксированы максимальные показатели по числу больных и скончавшихся от последствий коронавируса. За сутки там погибли 3523 человека, передает РИА «Новости».

Несмотря на рекордный прирост, Индия находится на втором месте по выявленным случаям коронавируса. В лидерах по-прежнему США, но разрыв между странами сокращается. По последним данным, с начала пандемии в Индии выявили 19,1 миллиона случаев COVID-19. Выздоровели более 15,6 миллиона жителей.

Рост заболеваемости начался в Индии в середине февраля. Десятый день подряд в стране выявляют более чем 300 тысяч случаев ковида.

Президент Владимир Путин созвонился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, предложив направить в страну медицинскую помощь. В Индию вылетели самолеты МЧС с лекарствами и необходимым оборудованием, в том числе аппаратами искусственной вентиляции легких.