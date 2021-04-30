МЧС Киргизии рассказало о масштабах разрушений во время конфликта с Таджикистаном

В Киргизии во время конфликта на границе с Таджикистаном сгорели десятки жилых домов, рестораны, магазины, школа и погранзастава. К таким последствиям привела стычка между местными жителями, которая переросла в вооруженный конфликт двух стран.

«Сгоревшие дома в Лейлекском районе Баткенской области, в селе Кулунду, два дома и десять жилых домов в селе Максат. В Баткенском районе девять жилых домов, десять автозаправочных станций, два ресторана, восемь магазинов, одно здание бывшего казино и одна погранзастава. В селе Ак-Сай загорелись здание пожарно-спасательного отряда МЧС», — сообщили РИА «Новости» в пресс-службе МЧС республики.

В ведомстве добавили, что в Лейлекском районе также сгорела школа.

Конфликт между странами на границе произошел 29 апреля. Конфликт местных жителей приграничных районов перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. В результате пострадали более 150 человек с обеих сторон, около 20 погибли. Вечером того же дня страны договорились об отводе войск и о создании рабочей группы по разрешению конфликта.