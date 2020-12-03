Блогеры обвинили беременную жертву стрима Reeflay в своей смерти

Инфлюенсер Руслана Захаркина уверена, что если бы девушка руководствовалась здравым смыслом, то не терпела бы такое отношение к себе.

«Меня поражает глупость самой жертвы. Зачем терпеть постоянные побои и унижения со стороны того, кто тебя ни во что не ставит? Какой смысл? Какая мотивация?» — поинтересовалась Захаркина.

По ее мнению, Решетникова любила только деньги Reeflay, в противном случае давно бы от него ушла. По-другому инфлюенсер не может оправдать вечные унижения и «постоянное проглатывание даже самых плохих вариантов общения».

Автор в LiveJournal Елена Миро рассказала своим подписчикам о произошедшем без капли сочувствия. Она назвала историю «грязной реальностью мира современных блогеров».

«Допились. Обосрались. Сдохли в собственных нечистотах», — заявила блогерша.

Руслан Захаркин полагает, что из-за подобных недоблогеров современная молодежь может посчитать такую грязную линию поведения в интернете за норму. По этой причине он призвал закрыть «идиотские программы», запустить государственную пропаганду спорта и ЗОЖ-просвещение. Он напомнил, что будущее детей зависит от их воспитания.

«От воспитания зависит, кем станут дети — новыми Илонами Масками, Джастинами Санами, Марками Цукербергами или же такими недоблогерами-деградантами, убивающими друг друга действиями и бездействиями, снимая смертельные шоу на камеру», — добавил Захаркин.

В ночь на 2 декабря Решетников провел стрим на фоне умершей беременной подруги Валентины Григорьевой. Он завершил трансляцию только после приезда полиции, которую вызвали зрители. Reeflay отрицает свою причастность к смерти подруги.