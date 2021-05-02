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    02 мая 2021, 15:59

    Суд арестовал водителя легковушки после смертельной аварии на Ставрополье

    Анатолий Минкин

    Водителя автомобиля ВАЗ взяли под стражу после крупной аварии на Ставрополье. В следственном изоляторе он останется до 30 июня. Как сообщил «Интерфакс», такое решение принял Ленинский районный суд региона.

    Суд арестовал водителя легковушки после смертельной аварии на Ставрополье

    Официальных обвинений водителю не предъявили. В ходе заседания мужчина сам признал свою вину и просил о домашнем аресте.

    «Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 30 июня 2021 года», — огласил решение судья.

    Арестованный водитель проходит в качестве подозреваемого по уголовному делу «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

    Крупная авария произошла в минувшую пятницу, 30 апреля, когда прицеп большегрузного автомобиля придавил микроавтобус, в котором ехали девочки из детской баскетбольной команды из Волгограда. В ДТП погибли пять детей. Девять пострадавших доставили в больницы.

    В региональном управлении ГИБДД сообщили, что авария произошла в ходе грубого нарушения правил дорожного движения автомобилем ВАЗ. Легковушка по касательной задела большегруз DAF, который столкнулся с микроавтобусом.

    Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что шестерых детей и одного взрослого эвакуировали в Москву для продолжения лечения. Такое решение приняли врачи федеральных больниц, которые приехали в регион после аварии.

    Как сообщило Ura.ru, пострадавшими займутся специалисты Российской детской клинической больницы и НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко.

    В Волгоградской области в ближайший понедельник, 3 мая, пройдут траурные мероприятия по погибшим в аварии детям. Распоряжением губернатора семьи погибших и пострадавших получат денежные выплаты от одного миллиона до 200 тысяч рублей.