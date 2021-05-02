Суд арестовал водителя легковушки после смертельной аварии на Ставрополье

Водителя автомобиля ВАЗ взяли под стражу после крупной аварии на Ставрополье. В следственном изоляторе он останется до 30 июня. Как сообщил «Интерфакс», такое решение принял Ленинский районный суд региона.

Официальных обвинений водителю не предъявили. В ходе заседания мужчина сам признал свою вину и просил о домашнем аресте.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 30 июня 2021 года», — огласил решение судья.

Арестованный водитель проходит в качестве подозреваемого по уголовному делу «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Крупная авария произошла в минувшую пятницу, 30 апреля, когда прицеп большегрузного автомобиля придавил микроавтобус, в котором ехали девочки из детской баскетбольной команды из Волгограда. В ДТП погибли пять детей. Девять пострадавших доставили в больницы.

В региональном управлении ГИБДД сообщили, что авария произошла в ходе грубого нарушения правил дорожного движения автомобилем ВАЗ. Легковушка по касательной задела большегруз DAF, который столкнулся с микроавтобусом.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что шестерых детей и одного взрослого эвакуировали в Москву для продолжения лечения. Такое решение приняли врачи федеральных больниц, которые приехали в регион после аварии.

Как сообщило Ura.ru, пострадавшими займутся специалисты Российской детской клинической больницы и НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко.

В Волгоградской области в ближайший понедельник, 3 мая, пройдут траурные мероприятия по погибшим в аварии детям. Распоряжением губернатора семьи погибших и пострадавших получат денежные выплаты от одного миллиона до 200 тысяч рублей.