Погребальные костры горят круглосуточно из-за большого числа жертв коронавируса в Индии. Видео

Четвертый день подряд Индия бьет антирекорды по числу новых случаев заболевших COVID-19 в сутки. Каждый день в стране выявляют более 360 тысяч новых пациентов, при этом тысячи умирают. Морги не справляются — тела умерших приходится сжигать на улицах днем и ночью.

Об этом The Guardian рассказал один из работников местного крематория. Он отметил, что все выглядит так, будто в Индии идет война.

За последние сутки в стране выявили 349 691 новый случай заболевания COVID-19. По официальной информации, в стране ежедневно умирают порядка трех тысяч человек, однако местные жители утверждают, что число жертв гораздо больше. Их тела сваливают в любые транспортные средства, чтобы привезти к местам упокоения.

По традиции тела погибших сжигают. Однако из-за количества трупов крематории страны не справляются — погребальные костры устраивают прямо на улицах, на больших открытых территориях. Прежде чем сжечь погибшего пациента, врачи в защитных костюмах опрыскивают его дезинфицирующим средством.

Костры помогают делать местные дети — они привозят дрова и выкладывают их на незанятых участках. Жертв коронавируса в стране так много, что огонь не гаснет ни днем, ни ночью.