Бишкек и Душанбе договорились прекратить огонь на границе

Киргизия и Таджикистан договорились остановить боестолкновение на границе и отвести военных на места прежней дислокации. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на МИД Киргизии.

О прекращении огня договорились министры иностранных дел двух республик Сироджиддин Мухриддин и Руслан Казакбаев. Они провели телефонные переговоры.

«Приостановление военных действий в зоне конфликта вступает в силу с 17:00 по московскому времени (19:00 по таджикскому)», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Как сообщил «Sputnik Таджикистан» со ссылкой на пресс-службу МИД республики, власти страны объявили режим прекращения огня.

«Дело вынесено на дипломатическую и политическую арену, и в ближайшее время в Исфаре пройдут переговоры между руководителями правоохранительных органов Таджикистана и Киргизии», — заявил собеседник агентства.

В приграничной зоне организуют специальный патруль для мониторинга обстановки, куда войдут представители обеих республик.

Вооруженное столкновение на границе Киргизии и Таджикистана началось в ночь на четверг, 29 апреля, на баткенском участке. Стороны обвинили друг друга в эскалации конфликта.

Пограничники Таджикистана заявили, что первыми открыли стрельбу военные Киргизии. Бишкек заявил, что жители соседней страны обстреливали из охотничьих ружей проезжающие машины.

По последним данным, в конфликте пострадали два гражданина Таджикистана, которые получили тяжелые ранения. В Киргизии погиб один, ранены 26 человек.

Причиной конфликта стала спорная приграничная территория около водораспределительного пункта «Головной». Спор вокруг этого участка идет уже несколько лет, так как республики до сих пор не уточнили, где именно должна проходить граница.