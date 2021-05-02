Патриарх Кирилл поздравил православных с Пасхой

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил всех православных с Воскресением Христовым. Он призвал людей быть добрее и внимательнее друг к другу.

«Дорогие братья и сестры! Сердечно поздравляю вас с праздником Святой Пасхи и приветствую жизнеутверждающими словами — Христос Воскресе! <…> Учиться деятельной любви надо ежедневно, ведь в этом не только проявление нашей веры, но и укрепление ее делами милосердия», — отметил патриарх.

Он подчеркнул важность примера самоотверженного служения медиков, волонтеров и всех помогающих страдающим. Патриарх призвал в светлые дни Пасхи подумать о жизни, увидев ее через призму уроков пандемии.

«Стать добрее, ответственнее, внимательнее друг ко другу. И да поможет нам в этом воскресший Господь, любящий, благословляющий и милующий! С праздником всех вас, с Воскресением Христовым!» — поздравил предстоятель Русской церкви.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил Божественную литургию московском храме Христа Спасителя. В храм доставят благодатный огонь, который будут развозить по всем приходам России. «360» ведет трансляцию праздничного пасхального богослужения.