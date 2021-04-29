Кремль не исключил перехода на другие системы в случае отключения SWIFT

В случае отключения России от системы международных платежей SWIFT и других систем им найдут аналоги. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля заявил, что даже гипотетические рассуждения о блокировке SWIFT неуместны. Но для России это только одна из услуг.

«Если SWIFT как некая услуга покажет свою ненадежность, мы живем в настолько развитом мире, что аналоги или by-pass, заменители этой системы будут найдены очень быстро. Невозможно ни в чем ограничить Россию», — заявил Песков в программе «Большая игра» на Первом канале.

Об отключении России от SWIFT заявила группа депутатов Европарламента, выпустившая резолюцию с осуждением действий России. Авторы документа предложили ввести новые санкции в ответ на дипломатический скандал в Чехии и стягивание войск к границам Украины.

Кроме отключения от международной платежной системы евродепутаты предложили остановить строительство газопровода «Северный поток — 2», отказаться от закупки нефти и газа, а также ввести санкции в отношении российских олигархов, заподозренных в коррупции.

Глава Еврокомиссии по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что SWIFT — это частная организация и рычагов давления у ЕС на нее нет.

Опрошенные «360» эксперты заявили, что при отключении SWIFT для россиян станут недоступны переводы денег за рубеж и оплата товаров и услуг в иностранных магазинах. Но при этом есть способы обойти эти неудобства. В частности, можно использовать собственную платежную систему межбанковских расчетов через учреждения стран на постсоветском пространстве, для которых SWIFT останется доступен.

Эксперты отметили, что коллапса без SWIFT не будет, но ведение бизнеса станет дороже, а отношения с зарубежными партнерами ухудшатся.