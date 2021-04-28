Путин обсудил с премьером Индии помощь с коронавирусом

Президент Владимир Путин созвонился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и рассказал об экстренной помощи, которую пошлет Россия. Самолеты МЧС доставят 22 тонны грузов, в том числе аппараты для генерации кислорода, ИВЛ и лекарства.

«Владимир Путин высказал Нарендре Моди слова поддержки в непростой период борьбы с распространением коронавирусной инфекции и проинформировал о решении предоставить Индии экстренную гуманитарную помощь», — говорится в сообщении Кремля.

В среду рейсами МЧС в Индию доставят 20 единиц оборудования для выработки кислорода, 75 аппаратов искусственной вентиляции легких, 150 медицинских мониторов и 200 тысяч упаковок лекарственных препаратов.

Нарендра Моди поблагодарил Путина за помощь, которую он назвал «остро востребованной в стране».

В телефонном разговоре лидеры обсудили вакцину «Спутник V», которая зарегистрирована в Индии. Они отметили ее эффективность и безопасность. В сотрудничестве с РФПИ Индия будет производить 850 миллионов доз «Спутника V» с мая этого года.

Число случаев коронавируса в Индии уже несколько недель бьет рекорды. С начала пандемии там выявили уже почти 18 миллионов случаев заражения.