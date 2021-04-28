Полька отказалась от своего флага на ЧМ по шашкам в поддержку россиянки

Спортсменка из Польши Наталья Садовская убрала со стола флаг своей страны во время финала чемпионата мира по шашкам. Таким решением она выразила солидарность с россиянкой Тамарой Тансыккужиной.

«Сейчас польская спортсменка Наталья Садовская из солидарности с нашей спортсменкой Тамарой Тансыккужиной сняла, убрала польский флаг. Теперь польская сторона играет без флага. Я думаю, инцидент можно считать исчерпанным, так как польская сторона извинилась», — заявил глава Федерации шашек России Анатолий Никитин в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что российская сторона готовит ноту протеста Польше и международной федерации. По словам Никитина, подобная ситуация демотивирует спортсмена, думающего лишь о правильной комбинации.

Садовская играла без польского флага в пятой партии встречи. Финал чемпионата мира по шашкам проходит в Польше с 23 апреля по 3 мая. Тансыккужина является действующей чемпионкой мира. Всего на счету спортсменки шесть побед, одержанных на мировом первенстве.

Россияне не могут выступать под флагом своей страны из-за санкций Всемирного антидопингового агентства. Ограничения касаются выступлений на чемпионатах мира и Олимпиадах.