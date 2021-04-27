Треш-стримера Reeflay осудили на шесть лет колонии за смерть подруги

Раменский районный суд Московской области признал виновным блогера Станислава Решетняка, более известного как Reeflay, в смерти девушки Валентины Григорьевой. Как сообщила пресс-служба суда, следующие шесть лет Решетняк проведет в колонии строгого режима.

Согласно материалам дела, в ночь с 1 на 2 декабря 2020 года Решетняк вел прямую трансляцию на YouTube из арендуемого частного дома в Раменском городском округе. Кроме него там присутствовали его подруга Валентина и ее знакомая.

В какой-то момент Reeflay начал избивать подругу. Валентина зацепила провода и прервала трансляцию. За это Решетняк выгнал ее практически без одежды в неотапливаемое помещение бойлерной.

После возобновления стрима он рассказал зрителям о поведении Валентины. По их же просьбе Reeflay решил продемонстрировать способ, которым он ее наказал, и открыл дверь бойлерной. Девушка уже была без сознания.

Пострадавшая умерла до приезда врачей. Все это время Решетняк не выключал трансляцию.



Медицинская экспертиза установила, что девушка умерла от гематомы головного мозга из-за закрытой черепно-мозговой травмы. Против Решетняка завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть человека». Судебно-медицинская экспертиза показала, что стример вменяем.

Суд согласился с мнением прокуратуры и приговорил Решетняка к шести годам исправительной колонии строгого режима.