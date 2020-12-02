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    02 декабря 2020, 18:44

    Девушка умерла на стриме ради донатов. Блогер Reeflay уже имел дурную славу — теперь ему грозит уголовка

    Екатерина Андронова, Татьяна Струкова

    В Подмосковье девушка стримера Станислава Решетникова, известного как Reeflay, умерла в его прямом эфире. Зрители с увлечением наблюдали, как сначала мужчина распылил ей в лицо перцовый баллончик, а затем выгнал на балкон, где она и замерзла. Погибшая часто бывала на стримах блогера, он издевался над ней за деньги подписчиков. Теперь есть шанс, что ему придется за все ответить.
    Девушка умерла на стриме ради донатов. Блогер Reeflay уже имел дурную славу — теперь ему грозит уголовка

    Валентина и Валентин

    В июне 2020 года Стас Решетников, стример с шестью с лишним тысячами подписчиков, оказался замешан в громком скандале о пытках на стримах. Тогда в Сети разошлись видеозаписи, где молодые люди в балаклавах издеваются над мужчиной, напаивают его до бессознательного состояния, закапывают в землю, обливают помоями и так далее. Стримеры утверждали, что на самом деле садистами не являются — якобы герой их издевательств Валентин дал на все это согласие. Сам мужчина это подтверждал.

    Стримеры были уверены, что травлю на них и их способ зарабатывать — собирать донаты (пожертвования) со зрителей за «веселые» выходки — открыл Станислав Решетников, который ранее был «хозяином» Валентина, как он сам себя называл.

    Во время своих эфиров с Валентином он предлагал подписчикам выбрать, что будет происходить в кадре. Людям нужно было отправить ему определенную сумму денег, которая бы означала, что стример должен ударить своего гостя, облить его ледяной водой, что гость должен облизать Решетникову ноги и так далее.

    Схема отношений стримера с Валентиной была такой же: в прямом эфире люди платили за то, чтобы увидеть, как над девушкой издеваются. В прямом эфире Решетникову предложили брызнуть девушке в лицо из перцового баллончика, среди других «лотов» были «сесть на бутылку», «сесть на лицо» и варианты с употреблением алкоголя.

    Валентина плакала и просила не брызгать в нее, говорила, что это может закончиться ожогом слизистой. Стример не послушал и несколько раз распылил содержимое баллончика.

    У Валентины началась истерика, она задыхалась и просила воды, открыть балкон. Присутствовавший на стриме второй молодой человек просил Решетникова остановиться, но тот только говорил о том, что ему не нравится, что девушка кричит. Она билась в конвульсиях на полу, когда Решетников подошел к ней и выволок ее на балкон. Молодые люди, оставшиеся в помещении, закашлялись из-за распыленного перцового газа.

    На улице девушка продолжила кричать, поэтому спустя некоторое время блогер пошел с ней разбираться. Решетников запер Валентину на балконе, она просила открыть ей дверь, а затем потеряла сознание. По предварительной версии, девушка погибла от переохлаждения.

    «Она неубиваемая»

    Другая девушка под ником Марина VIP777, которая была накануне вечером со Стасом и Валентиной на стриме, рассказала у себя в Instagram о том, что погибшая «перелезла через окно на крышу дома и кричала: „Кукушка-кукушка, сколько мне жить осталось“». После этого в доме, по словам Марины, завязалась драка.

    «Просто она летала по всему дому и с крыши дома тоже. Она просто летала вчера из угла в угол. Она неубиваемая! Как в „Матрице“ изгибалась, когда в нее летели стулья… В перерывах спала, а потом пошла поножовщина. Я бы еще раз приехала к ним в гости, чтобы снять это на видео», — написала девушка в stories в социальной сети.

    На момент выхода публикации эти материалы были удалены, а сама Марина попросила не писать ей, так как она сама, по ее словам, узнала о случившемся из интернета.

    В социальных сетях также пишут, что погибшая работала девушкой по вызову. Анкеты, в которых на фотографиях с расценками запечатлена некто, похожая на Валентину, нашли СМИ. О способе заработка Валентины знали Решетников и его подписчики. Один из аргументов, почему он должен был брызнуть в нее из перцового баллончика, как раз связан с проституцией.

    На одном из стримов в начале ноября Валентина рассказала подписчикам о том, что она беременна, и показала живот. Она заявила, что не может рожать, поэтому избавится от ребенка. Во время трансляции она курила и принимала алкоголь.

    «Мне нельзя рожать. <…> Я буду делать аборт, потому что я по женскому здоровью не могу рожать, я точно буду делать аборт», — говорила она.

    При этом знакомая Валентины Динара рассказала «360», что тесно общалась с погибшей в 2016–2017 годах. Тогда девушка была жизнерадостной и активной несмотря на то, что потеряла мать около пяти лет назад.

    «Человек она классный была, я в шоке. Сказать, что она спокойная [я не могу], она активная и в общении, и в действиях, в конкурсах во всяких любит участвовать. Общительная, жизнерадостная, не унывает по жизни, позитивный человек, никогда не плачет, никогда не показывает своих проблем, хотя, думаю, у нее тоже бывают серьезные», — поделилась Динара.

    Другая знакомая девушки Майя рассказала о том, что отца Валентины уже ищут, чтобы сообщить ему о случившемся.

    «Хорошая, добрая. Все ей нравилось, нравилось там жить, не хотелось возвращаться в Краснодар. Ее все устраивало», — вспоминает Майя.

    Наказание будет?

    В правоохранительных органах заявили, что уже проводят проверку по факту смерти девушки в прямом эфире. Блогера допросили, и он признался в том, что сам отправил девушку на балкон, «чтобы она не воняла» — у девушки якобы были проблемы с кишечником. Сейчас Решетникову может грозить до двух лет лишения свободы.

    «Проводятся неотложные проверочные мероприятия, в ходе которых также будет проверена информация СМИ о возможных противоправных действиях в отношении погибшей со стороны молодого человека, в доме которого обнаружено тело», — заявили «360» в СК.

    Практически все, что происходило в доме стримера в ту ночь, попало на запись и транслировалось в интернет. То, что девушка не подает признаков жизни, Решетников заметил только утром, когда в доме больше никого не было. Он еще некоторое время просто ходил по комнате, садился за компьютер и обсуждал со зрителями то, что девушка не подает признаков жизни.

    «Нет сердцебиения, она белая вся, я не чувствую пульса», — говорил он.

    Подписчики предлагали ему вызвать скорую, но Решетников заявил, что у него разбит телефон. Привести Валентину в чувство он пытался самостоятельно — звал по имени, просил очнуться и бил по лицу. Потом он решил сходить к соседям и попросить вызвать скорую.

    Telegram-канал «Двач» пишет, что сначала соседи сами вызвали скорую, так как увидели Валентину лежащей в снегу, но врачи не нашли пострадавшую и уехали. Только после того, как бригада вернулась с сотрудниками полиции, пишет Telegram-канал, они смогли попасть в дом и нашли уже мертвую девушку.

    При этом блогер уже не в первый раз попадает в сводки новостей. В апреле 2019 его избили в собственном прямом эфире. Неизвестные подошли к мужчине, спаивавшему девушку на камеру, и несколько раз ударили по голове. Стример получил сотрясение мозга и перелом костей черепа.

    Причиной нападения сам Решетников называл ревность к девушке на стриме и корыстные цели. Позднее он заявил о том, что его еще и ограбили.