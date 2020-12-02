В Подмосковье девушка стримера Станислава Решетникова, известного как Reeflay, умерла в его прямом эфире. Зрители с увлечением наблюдали, как сначала мужчина распылил ей в лицо перцовый баллончик, а затем выгнал на балкон, где она и замерзла. Погибшая часто бывала на стримах блогера, он издевался над ней за деньги подписчиков. Теперь есть шанс, что ему придется за все ответить.

Валентина и Валентин

В июне 2020 года Стас Решетников, стример с шестью с лишним тысячами подписчиков, оказался замешан в громком скандале о пытках на стримах. Тогда в Сети разошлись видеозаписи, где молодые люди в балаклавах издеваются над мужчиной, напаивают его до бессознательного состояния, закапывают в землю, обливают помоями и так далее. Стримеры утверждали, что на самом деле садистами не являются — якобы герой их издевательств Валентин дал на все это согласие. Сам мужчина это подтверждал.

Стримеры были уверены, что травлю на них и их способ зарабатывать — собирать донаты (пожертвования) со зрителей за «веселые» выходки — открыл Станислав Решетников, который ранее был «хозяином» Валентина, как он сам себя называл.

Во время своих эфиров с Валентином он предлагал подписчикам выбрать, что будет происходить в кадре. Людям нужно было отправить ему определенную сумму денег, которая бы означала, что стример должен ударить своего гостя, облить его ледяной водой, что гость должен облизать Решетникову ноги и так далее.

Схема отношений стримера с Валентиной была такой же: в прямом эфире люди платили за то, чтобы увидеть, как над девушкой издеваются. В прямом эфире Решетникову предложили брызнуть девушке в лицо из перцового баллончика, среди других «лотов» были «сесть на бутылку», «сесть на лицо» и варианты с употреблением алкоголя.

Валентина плакала и просила не брызгать в нее, говорила, что это может закончиться ожогом слизистой. Стример не послушал и несколько раз распылил содержимое баллончика.

У Валентины началась истерика, она задыхалась и просила воды, открыть балкон. Присутствовавший на стриме второй молодой человек просил Решетникова остановиться, но тот только говорил о том, что ему не нравится, что девушка кричит. Она билась в конвульсиях на полу, когда Решетников подошел к ней и выволок ее на балкон. Молодые люди, оставшиеся в помещении, закашлялись из-за распыленного перцового газа.

На улице девушка продолжила кричать, поэтому спустя некоторое время блогер пошел с ней разбираться. Решетников запер Валентину на балконе, она просила открыть ей дверь, а затем потеряла сознание. По предварительной версии, девушка погибла от переохлаждения.

«Она неубиваемая»

Другая девушка под ником Марина VIP777, которая была накануне вечером со Стасом и Валентиной на стриме, рассказала у себя в Instagram о том, что погибшая «перелезла через окно на крышу дома и кричала: „Кукушка-кукушка, сколько мне жить осталось“». После этого в доме, по словам Марины, завязалась драка.

«Просто она летала по всему дому и с крыши дома тоже. Она просто летала вчера из угла в угол. Она неубиваемая! Как в „Матрице“ изгибалась, когда в нее летели стулья… В перерывах спала, а потом пошла поножовщина. Я бы еще раз приехала к ним в гости, чтобы снять это на видео», — написала девушка в stories в социальной сети.

На момент выхода публикации эти материалы были удалены, а сама Марина попросила не писать ей, так как она сама, по ее словам, узнала о случившемся из интернета.

В социальных сетях также пишут, что погибшая работала девушкой по вызову. Анкеты, в которых на фотографиях с расценками запечатлена некто, похожая на Валентину, нашли СМИ. О способе заработка Валентины знали Решетников и его подписчики. Один из аргументов, почему он должен был брызнуть в нее из перцового баллончика, как раз связан с проституцией.

На одном из стримов в начале ноября Валентина рассказала подписчикам о том, что она беременна, и показала живот. Она заявила, что не может рожать, поэтому избавится от ребенка. Во время трансляции она курила и принимала алкоголь.

«Мне нельзя рожать. <…> Я буду делать аборт, потому что я по женскому здоровью не могу рожать, я точно буду делать аборт», — говорила она.

При этом знакомая Валентины Динара рассказала «360», что тесно общалась с погибшей в 2016–2017 годах. Тогда девушка была жизнерадостной и активной несмотря на то, что потеряла мать около пяти лет назад.

«Человек она классный была, я в шоке. Сказать, что она спокойная [я не могу], она активная и в общении, и в действиях, в конкурсах во всяких любит участвовать. Общительная, жизнерадостная, не унывает по жизни, позитивный человек, никогда не плачет, никогда не показывает своих проблем, хотя, думаю, у нее тоже бывают серьезные», — поделилась Динара.

Другая знакомая девушки Майя рассказала о том, что отца Валентины уже ищут, чтобы сообщить ему о случившемся.

«Хорошая, добрая. Все ей нравилось, нравилось там жить, не хотелось возвращаться в Краснодар. Ее все устраивало», — вспоминает Майя.

Наказание будет?

В правоохранительных органах заявили, что уже проводят проверку по факту смерти девушки в прямом эфире. Блогера допросили, и он признался в том, что сам отправил девушку на балкон, «чтобы она не воняла» — у девушки якобы были проблемы с кишечником. Сейчас Решетникову может грозить до двух лет лишения свободы.

«Проводятся неотложные проверочные мероприятия, в ходе которых также будет проверена информация СМИ о возможных противоправных действиях в отношении погибшей со стороны молодого человека, в доме которого обнаружено тело», — заявили «360» в СК.

Практически все, что происходило в доме стримера в ту ночь, попало на запись и транслировалось в интернет. То, что девушка не подает признаков жизни, Решетников заметил только утром, когда в доме больше никого не было. Он еще некоторое время просто ходил по комнате, садился за компьютер и обсуждал со зрителями то, что девушка не подает признаков жизни.

«Нет сердцебиения, она белая вся, я не чувствую пульса», — говорил он.

Подписчики предлагали ему вызвать скорую, но Решетников заявил, что у него разбит телефон. Привести Валентину в чувство он пытался самостоятельно — звал по имени, просил очнуться и бил по лицу. Потом он решил сходить к соседям и попросить вызвать скорую.

Telegram-канал «Двач» пишет, что сначала соседи сами вызвали скорую, так как увидели Валентину лежащей в снегу, но врачи не нашли пострадавшую и уехали. Только после того, как бригада вернулась с сотрудниками полиции, пишет Telegram-канал, они смогли попасть в дом и нашли уже мертвую девушку.

При этом блогер уже не в первый раз попадает в сводки новостей. В апреле 2019 его избили в собственном прямом эфире. Неизвестные подошли к мужчине, спаивавшему девушку на камеру, и несколько раз ударили по голове. Стример получил сотрясение мозга и перелом костей черепа.

Причиной нападения сам Решетников называл ревность к девушке на стриме и корыстные цели. Позднее он заявил о том, что его еще и ограбили.