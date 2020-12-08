Адвокат стримера Reeflay заявил о непричастности блогера к гибели девушки в прямом эфире

Скончавшаяся на съемке стрима Reeflay Валентина Григорьева умерла от кровоизлияния в мозг, сказал адвокат блогера Евгений Кулагин со ссылкой на заключение экспертов. Он заявил «360», что Станислав Решетняк к случившемуся непричастен.

Юрист напомнил, что на заседании по избранию блогеру меры пресечения к материалам дела приложили справку о причине смерти девушки.

«Решетняк к ее смерти не причастен. Его действия не повлекли ее смерть. Чтобы нанести такой удар, должны быть еще какие-то сочетанные травмы. Допустим, череп бы ей проломил. <…> Очевидно, что она умерла от самопроизвольного кровоизлияния в мозг. Болезнь возникает внезапно, а инсульт все больше молодеет», — заявил Кулагин.

Адвокат добавил, что Reeflay «дал честные последовательные показания» и скрывать блогеру нечего.

«У него есть чувство раскаяния только с моральной точки зрения. <…> Он признает свою моральную ответственность за ситуацию вообще. <…> С точки зрения закона он ни в чем не виноват», — подчеркнул юрист.

СК опровергает слова адвоката о наличии в деле справки от экспертов, в которой сказано, что причина смерти девушки — кровоизлияние в мозг. Экспертиза сейчас не окончена. В ходе допросов блогер признался, что наносил девушке удары, сказали в управлении СК России по Московской области.

Станислава Решетняка арестовали на два месяца, обвинив в «причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Его подписчики 2 декабря стали свидетелями смерти подруги стримера во время трансляции. Тело девушки какое-то время находилось в кадре.