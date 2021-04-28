Задержанные на Московском вокзале в Санкт-Петербурге боец MMA и блогер Артем Тарасов и его друг Никита Соломин до сих пор находятся в дежурной части линейного отдела транспортной полиции. Против них завели уголовное дело за драку с пассажиром поезда Москва — Санкт-Петербург. Об этом «360» рассказал представляющий интересы Тарасова адвокат Олег Мазаев.

Защитник пояснил, что все началось с конфликта между спортсменами и вице-президентом «АльфаСтрахования» Андреем Сорокиным. По словам адвоката, именно бизнесмен спровоцировал перепалку.

«Сорокин двигался из Москвы в Петербург в том же поезде, что и Никита Соломин с Артемом Тарасовым, и позволил себе разного рода нецензурные выражения в адрес Никиты. Тем самым спровоцировал словесную перепалку в вагоне. Артем Тарасов начал успокаивать одного и второго», — рассказал Олег Мазаев.

Он пояснил, что полицию на Московский вокзал вызвал начальник поезда. Правоохранители задержали Соломина и Тарасова. Что именно стало с их оппонентом, адвокат не знает. Он отметил, что когда прибыл в отдел, Сорокина там не было.

Олег Мазаев написал ходатайства об отмене задержания, но пока информации об их рассмотрении еще не было.

«Насколько мне известно, материалы находятся на изучении отделе по исполнению административного законодательства. Как я понял, приехал кто-то из руководства. И сейчас материалы изучают», — подчеркнул он.

В отношении Тарасова и Соломина завели административное дело по статье «Мелкое хулиганство». Из отдела полиции их не отпускают для обеспечения производства.

Наказание по данной статье предусматривает или наложение штрафа в размере от 500 до одной тысячи рублей или наказание до 15 суток.

Если после изучения материалов дела их не передадут в суд, то задержанные спортсмены могут отделаться штрафом. Решение по административному аресту принимает только суд.

Олег Мазаев отметил, что есть большая вероятность, что его подзащитного вместе с другом сегодня отпустят.

«Я думаю, что к этому делу относятся как-то по особенно, потому что оно с участием Сорокина, а не Тарасова», — поделился он.

Пресс-служба транспортной полиции Санкт-Петербурга сообщила, что на Московском вокзале задержали двух молодых людей, которые в состоянии алкогольного опьянения скандалили с другим пассажиром и ударили его по лицу. До вытрезвления их посадили в камеру для административно задержанных.