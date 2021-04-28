Дело блогера Mellstroy о жестоком избиении девушки на стриме ушло в суд

Уголовное дело блогера Андрея Бурима, известного как Mellstroy, направили в суд для рассмотрения по существу. Бурим обвиняется в нанесении побоев девушке во время стрима в «Москва-Сити», сообщили в пресс-службе Пресненской межрайонной прокуратуры.

По данным ведомства, 19 октября прошлого года, около 02:00, Mellstroy находился в башне «Москва», где вел стрим, за которым наблюдали его подписчики в Сети. Помимо виртуальных зрителей, у 23-летнего блогера была и реальная аудитория — вместе с ним отдыхали по меньшей мере десять человек.

Сидя перед камерой Бурим схватил за шею незнакомую девушку и не меньше шести раз ударил ее лицом об стол. После он отшвырнул ее на пол. Как подчеркнули в прокуратуре, блогер понимал, что за его действиями наблюдают как те, кто подключился к трансляции, так и те, кто находится с ним в одном помещении. Он действовал из хулиганских побуждений.

Буриму инкриминируется преступление по статье 116 УК РФ. Максимальная санкция по ней составляет ограничение свободы на срок до двух лет.

Накануне суд приговорил треш-стримера Станислава Решетняка (Reeflay) к шести годам колонии. Он был признан виновным по делу о смерти девушки во время прямой трансляции.