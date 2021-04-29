Боец ММА Тарасов рассказал свою версию стычки в поезде

Боец ММА Никита Солонин не бил вице-президента «АльфаСтрахования» в «Сапсане». Все закончилось словесной перепалкой, заявил «360» блогер и спортсмен Артем Тарасов, который ехал в поезде вместе с Солониным.

«Мы спали в вагоне-ресторане. Никите сделала замечание незнакомая девушка. Попросила, чтобы он убрал ноги с сиденья. Он так и поступил, но тут вмешался мужчина. Он был очень пьяный. Стал провоцировать конфликт с Никитой, оскорблять», — рассказал Тарасов.

По словам спортсмена, драки в «Сапсане» не было. Они только ругались. Потом, по мнению Тарасова, их оппонент договорился о том, чтобы их встретили на Московском вокзале. С перрона они сразу попали в отдел.

«Там ему все в ножки кланялись. Мы тоже хотели добиться, чтобы его проверили, отправили на медосвидетельствование. Но он сразу ушел. Даже полицейские не понимали, что происходит. В итоге нас вчера отпустили», — добавил он.

Сегодня бойцы ММА снова должны явиться для дачи объяснений. По мнению Тарасова, скоро это дело должно замяться, потому что вызвало такой большой резонанс.

«И выходит, что если человек со связями, то может так решать вопросы. Никита ему, конечно, тоже много наговорил, но это было уже в ответ», — заключил он.

Пресс-служба транспортной полиции Санкт-Петербурга сообщила, что на Московском вокзале задержали двух молодых людей, которые в состоянии алкогольного опьянения скандалили с другим пассажиром и ударили его по лицу. До вытрезвления их посадили в камеру для административно задержанных.

По словам адвоката Олега Мазаева, который представляет интересы Тарасова, в отношении спортсменов возбудили административное дело.