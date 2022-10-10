Неделя с 3 по 9 октября: что произошло в России и мире | 360°

Общество 10 октября 2022, 00:01 Поделиться Telegram

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Viber Взрыв на Крымском мосту, санкции Евросоюза, снижение добычи нефти ОПЕК+. Неделя в фотогалерее Главные события России и мира с 3 по 9 октября 2022 года — в фотогалерее «360» РИА «Новости»

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В субботу утром на Крымском мосту взорвался грузовик. В результате ЧП обрушилась конструкция и погибли люди. Власти Евросоюза ввели восьмой пакет антироссийских санкций. Под ограничения попали также Запорожская и Херсонская области. Страны — участницы ОПЕК+ проголосовали за сокращение добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки. Решение уже вызвало бурную реакцию на Западе и сказалось на стоимости топлива в США.

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Об этих и других событиях, произошедших в России и мире с 3 по 9 октября 2022 года, — в фотогалерее «360».

Пожар на Крымском мосту. Источник фото: РИА «Новости» Нобелевская медаль. Источник фото: РИА «Новости» Владимир Путин 7 октября. Источник фото: РИА «Новости» Логотип ЕС на здании Европарламента в Брюсселе. Источник фото: РИА «Новости» Саудовский принц перед встречей министров стран — участниц ОПЕК+. Источник фото: РИА «Новости»

Взрыв на Крымском мосту парализовал движение

Все случилось ранним утром 8 октября. По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), в районе шести часов на Крымском мосту взорвался грузовик. Из-за взрыва частично обрушились автомобильные пролеты и загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. В Следственном комитете возбудили уголовное дело и заявили, что жертвами ЧП стали по меньшей мере три человека — это пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с фурой. Сотрудники экстренных служб подняли тела погибших и приступили к установлению обстоятельств произошедшего. С этой целью президент Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию. В нее вошли представители силовых ведомств, а также руководители Крыма и Краснодарского края.

По мнению спикера крымского парламента Владимира Константинова, за взрывом стоит украинская сторона. Он отметил, что в этом «вся суть киевского режима», а единственное, что у руководства Украины получается, — сеять смерть и разрушения. В офисе президента Владимира Зеленского не стали отрицать обвинения в свой адрес. Советник офиса главы государства Михаил Подоляк назвал случившееся «началом» и добавил, что «все незаконное должно быть разрушено».

Сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева заявила, что последствия взрыва могут устранить в течение нескольких недель. Зампред правительства Марат Хуснуллин отметил, что для выполнения работ уже нашли специалистов и заказали материалы. По данным Всероссийского союза страховщиков, сумма ущерба от взрыва может составлять от 200 до 500 миллионов рублей.

Во второй половине дня по мосту возобновили автомобильное движение. Глава Крыма Сергей Аксенов уточнил, что проезд открыли для автобусов и легковых машин с условием полного осмотра. К вечеру полностью восстановили железнодорожное движение. Спустя несколько часов по мосту прошел первый после взрыва пассажирский поезд.

ЧП на мосту могли организовать американские спецслужбы, заявил военный историк Юрий Кнутов. По его мнению, у ЦРУ есть опыт проведения подобных операций. После случившегося в Крыму ввели высокий уровень террористической опасности. Он продлится до 23 октября, заявил глава республики Сергей Аксенов.

Евросоюз ввел восьмой пакет санкций против России

В четверг в Официальном журнале Евросоюза опубликовали очередной список антироссийских ограничений. Санкции ввели против машиностроительного завода «Авангард», конструкторского бюро «Иркут», «Завода имени Дегтярева», АО «Гознак», а также ряда россиян. Среди них певцы Олег Газманов, Николай Расторгуев и Юлия Чичерина.

Россиянам запретили иметь на территории ЕС криптокошельки и цифровую валюту. Власти Евросоюза запретили импорт российских товаров на сумму около семи миллиардов евро. В то же время в РФ запретили поставки угля, компонентов для изготовления оружия и комплектующих для авиационной отрасли. В декабре европейцы собрались установить нормы для определения потолка цен на нефть из России. ЕС пообещал наказывать за обход указанных санкций. Их действие распространят также на Запорожскую и Херсонскую области.

Новые антироссийские ограничения назвали пулеметной очередью в ногу ЕС. По мнению эксперта Игоря Качалова, введение санкций властями Евросоюза напоминает действие «взбесившейся печатной машинки». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже призвал европейские власти пересмотреть политику в отношении России. Он подчеркнул, что от рестрикций в большей степени страдают сами европейцы.

Путин отпраздновал юбилей

В пятницу президенту России Владимиру Путину исполнилось 70 лет. В этот день он выступил на неформальной встрече глав стран СНГ. Он назвал эту встречу доброй традицией и возможностью «сверить часы» перед официальным заседанием глав стран Содружества независимых государств, которое состоится на следующей неделе.

С днем рождения российского лидера поздравили президенты Казахстана, Киргизии, Кубы, Турции, ЮАР и других стран мира. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил Владимиру Путину трактор. По его словам, эта машина «самая лучшая, ручной сборки». А глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в поздравлении главы государства приняли участие более 20 тысяч бойцов. Патриарх Кирилл призвал помолиться о здоровье российского лидера.

Эксперты отметили решающую роль Владимира Путина в борьбе с мировым терроризмом, в борьбе за целостность России и в работе над созданием сильной экономики. По мнению политолога Геннадия Подлесного, президент не дал расколоться стране «на удельные княжества».

Страны ОПЕК+ решили сократить добычу нефти

На этой неделе государства — участники ОПЕК+ (Организация стран — экспортеров нефти) проголосовали за сокращение добычи нефти — на два миллиона баррелей в день. Изменения должны вступить в силу со следующего месяца. Решение приняли единогласно.

Оно стало настоящим унижением для президента США Джо Байдена, отметили западные СМИ. Журналисты напомнили, что американский лидер совсем недавно просил власти Саудовской Аравии нарастить добычу, поэтому сложившаяся ситуация сильно ударила по его авторитету. Госсекретарь Энтони Блинкен анонсировал ответ на решение ОПЕК+.

Тем временем национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco подняла цены для США. В ноябре стоимость сырья для американских корпораций повысится. Из-за подорожания топлива жители Штатов уже призвали Байдена наращивать добычу черного золота внутри страны.

По мнению представителя Кремля Дмитрия Пескова, страны — участницы ОПЕК+ заняли ответственную позицию. Она «хоть как-то балансирует беспредел, который устраивают американцы», подчеркнул пресс-секретарь российского президента.

Определились лауреаты Нобелевской премии

В понедельник стало известно, что шведский биолог Сванте Паабо стал лауреатом Нобелевской премии в области физиологии и медицины. Его отметили за достижения в области «генома вымерших гоминидов и эволюции человека». Ученый исследовал геном неандертальцев и обнаружил денисовского человека — ранее неизвестный вид вымерших людей.

Престижную награду по физике поделили между тремя учеными. Они провели удачные эксперименты с запутанными фотонами, что стало большим толчком для дальнейших исследований явления.

Специалисты из Дании и США стали лауреатами Нобелевской премии по химии. Они работали над изучением реакций, которые используют во многих сферах, включая изготовление лекарственных препаратов. Нобелевскую премию по литературе присудили 82-летней писательнице из Франции Анни Эрно. Организаторы отметили ее за «мужество и клиническую остроту», используемые в работе.

А Нобелевскую премию мира поделили между собой активист из Белоруссии Алесь Беляцкий, ликвидированная по решению суда и признанная Минюстом России иноагентом компания «Мемориал» и украинская правозащитная организация «Центр гражданских свобод». Глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что Нобелевская премия себя дискредитировала.

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