Неделя с 3 по 9 октября: что произошло в России и мире | 360°

Взрыв на Крымском мосту, санкции Евросоюза, снижение добычи нефти ОПЕК+. Неделя в фотогалерее
Главные события России и мира с 3 по 9 октября 2022 года — в фотогалерее «360»
РИА «Новости»
В субботу утром на Крымском мосту взорвался грузовик. В результате ЧП обрушилась конструкция и погибли люди. Власти Евросоюза ввели восьмой пакет антироссийских санкций. Под ограничения попали также Запорожская и Херсонская области. Страны — участницы ОПЕК+ проголосовали за сокращение добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки. Решение уже вызвало бурную реакцию на Западе и сказалось на стоимости топлива в США.
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Об этих и других событиях, произошедших в России и мире с 3 по 9 октября 2022 года, — в фотогалерее «360».
Пожар на Крымском мосту. Источник фото: РИА «Новости»
Нобелевская медаль. Источник фото: РИА «Новости»
Владимир Путин 7 октября. Источник фото: РИА «Новости»
Логотип ЕС на здании Европарламента в Брюсселе. Источник фото: РИА «Новости»
Саудовский принц перед встречей министров стран — участниц ОПЕК+. Источник фото: РИА «Новости»
По мнению спикера крымского парламента Владимира Константинова, за взрывом стоит украинская сторона. Он отметил, что в этом «вся суть киевского режима», а единственное, что у руководства Украины получается, — сеять смерть и разрушения. В офисе президента Владимира Зеленского не стали отрицать обвинения в свой адрес. Советник офиса главы государства Михаил Подоляк назвал случившееся «началом» и добавил, что «все незаконное должно быть разрушено».
В четверг в Официальном журнале Евросоюза опубликовали очередной список антироссийских ограничений. Санкции ввели против машиностроительного завода «Авангард», конструкторского бюро «Иркут», «Завода имени Дегтярева», АО «Гознак», а также ряда россиян. Среди них певцы Олег Газманов, Николай Расторгуев и Юлия Чичерина.
В пятницу президенту России Владимиру Путину исполнилось 70 лет. В этот день он выступил на неформальной встрече глав стран СНГ. Он назвал эту встречу доброй традицией и возможностью «сверить часы» перед официальным заседанием глав стран Содружества независимых государств, которое состоится на следующей неделе.