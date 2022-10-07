Путин назвал главную тему саммита СНГ в Казахстане | 360°

Власть 07 октября 2022, 15:45 Поделиться Telegram

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Viber Путин назвал главную тему саммита СНГ в Казахстане Президент России Путин: главной темой саммита в СНГ станет устойчивость экономик

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Президент России Владимир Путин выступил на неформальной встрече руководителей стран — участников СНГ. Он назвал это мероприятие возможностью «сверить часы» ежегодным полноформатным заседанием совета глав государств СНГ, которое пройдет на следующей неделе. Центральной темой на обоих встречах станет устойчивость экономик, подчеркнул российский лидер.

«Мы конечно, и на нынешней встрече, и на саммите в Астане уделим первостепенное внимание дальнейшему развитию торгово-инвестиционного партнерства в рамках СНГ, подумаем над тем, как активизировать совместную работу по повышению устойчивости всех наших экономик», — рассказал Путин.

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Подобные неформальные встречи становятся доброй традицией и позволяют «в спокойной дружеской обстановке обменяться мнениями по наиболее актуальным для всех наших стран вопросам», подчеркнул президент России.

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Он напомнил, что в Астане состоится первый в истории саммит в формате Россия — Центральная Азия. Подготовка к нему станет еще одной темой для обсуждения.

«Напомню, что этот форум проводится в год 30-летия установления дипломатических отношений России со всеми пятью центральноазиатскими государствами», — добавил Владимир Путин.

На саммите обсудят интеграцию стран СНГ как в экономике и политике, так и в других сферах, а также вопросы безопасности.

Он констатировал, что страны СНГ стремятся выстраивать сотрудничество «в духе добрососедства, взаимной выгоды и учета интересов друг друга». Однако порой между «близкими государствами» возникают конфликты.

«Помимо Украины, где происходят действительно трагические события, к сожалению, между другими близкими государствами постсоветского пространства возникают подчас конфликты. И это, безусловно, требует выработки мер по их разрешению», — указал Путин.

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