Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России | 360°

Мир 06 октября 2022, 12:34 Поделиться Telegram

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Viber Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России Совет ЕС: против РФ принят новый пакет санкций piqsels

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Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России, включая потолок цен на нефть. Об этом говорится в официальном заявлении Совета ЕС.

Так, европейцы запретили импорт товаров из РФ на семь миллиардов евро, экспорт в Россию угля, электронных компонентов для оружия, технических изделий для авиации и химических веществ. В то же время гражданам союза запретили занимать должности в руководящих органах госпредприятий России. Все операции с Российским морским регистром судоходства также запрещены.

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России запретили предоставление финансовых услуг и консультаций в области бизнеса и информационных технологий. Еще жителям России теперь запрещено иметь криптоактивы в странах ЕС.

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Евросоюз также собирается вводить санкции против лиц, способствующих обходу этих санкций против России.

С декабря будет установлена законодательная база для определения потолка цен на нефть из РФ для ее транспортировки по морю с декабря, на нефтепродукты — с февраля 2023 года.

Ранее сообщалось, что лидеры стран G7, куда входят США, Канада, Япония, Германия, Франция, Италия и Великобритания, решили ввести потолок цен на российскую нефть. Они хотят ограничить цены на российскую нефть так, чтобы они были выше стоимости добычи, но оставались ниже нынешних рыночных цен.

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