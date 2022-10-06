«Бурите, Джо!» Жители США раскритиковали Байдена из-за роста цен на топливо | 360°

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«Бурите, Джо!» Жители США раскритиковали Байдена из-за роста цен на топливо

Читатели New York Post призвали Байдена увеличить добычу нефти из-за роста цен на топливо

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Решение участников сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти серьезно ударило по США, сообщила газета New York Post. Американцы раскритиковали президента страны Джо Байдена и призвали его нарастить добычу черного золота в Штатах.

Авторы статьи подчеркнули, что участники организации сделали выбор в пользу своих интересов. Решение о сокращении нефти позволит им продавать ее по более высоким ценам. В отличие от руководителей тех государств, президент Джо Байден не подумал о США, отметило издание.

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Читатели газеты остро отреагировали на материал.

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«Потому что он (Джо Байден — прим.ред.) не может признать, что политика демократов неправильная. Вы не можете закрыть что-то подобное, не имея жизнеспособной и недорогой замены. Он делает больно нашей стране и ее людям», — написал один из американцев.

«Очередная катастрофа, которую навлек на себя Байден и его неумелая администрация!» — отметил читатель Стив Остин.

Стоимость нефти после решения о сокращении ее добычи значительно возрастет, заявил главный научный сотрудник Института проблем нефти и газа РАН Владимир Шустер. По его словам, сильнее всего от этого пострадают страны ЕС.

США

Топливо

Джо Байден

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