Нобелевскую премию по физике присудили трем ученым | 360°

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Нобелевскую премию по физике присудили трем ученым

Важное

04 октября 2022, 12:56

Нобелевскую премию по физике присудили трем ученым

Нобелевскую премию по физике в 2022 году присудили сразу троим ученым

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Нобелевскую премию по физике получили сразу трое ученых — Ален Аспект, Джон Ф. Клаузер и Антон Цайлингер. Об этом сообщили на официальном сайте премии.

Премия присуждена за «эксперименты с запутанными фотонами, установление принципа нарушения неравенств Белла и первенство в создании науки о квантовой информации», говорится в мотивировочной части решении Нобелевского комитета.

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«Одним из главных факторов является то, как квантовая механика позволяет двум или более частицам существовать в состоянии так называемой запутанности. То, что происходит с одной из частиц в такой паре, определяет то, что происходит с другой частицей, даже если они находятся далеко друг от друга»,— пояснили эксперты.

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Днем ранее Нобелевскую премию в области физиологии и медицины 2022 года присудили шведскому биологу Сванте Пэбу. Ученого наградили «за его открытия в области генома вымерших гоминидов и эволюции человека»,

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