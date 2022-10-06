Нобелевскую премию по литературе получила французская писательница Анни Эрно | 360°

Важное 06 октября 2022, 14:08 Поделиться Telegram

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Viber Нобелевскую премию по литературе получила французская писательница Анни Эрно Flickr

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Обладателем Нобелевской премии по литературе стала французская писательница Анни Эрно. Награду вручили за «мужество и клиническую остроту, с которыми она раскрывает корни, отчужденность и коллективные ограничения личной памяти», сообщил комитет премии.

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Нобелевская премия по литературе вручается ежегодно с 1901 года и считается самой престижной премией в литературной области. В прошлом году ее удостоился живущий в Великобритании танзанийский автор Абдулразак Гурна.

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