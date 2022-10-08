Страховщики оценили ущерб от взрыва на Крымском мосту | 360°

Происшествия 08 октября 2022, 18:41 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Страховщики оценили ущерб от взрыва на Крымском мосту ВСС: ущерб от взрыва на Крымском мосту составил 200-500 миллионов рублей фото из Соцсети

Читать 360tv в

Ущерб от взрыва на Крымском мосту оценивается в сумму от 200 до 500 миллионов долларов. Об этом Всероссийский союз страховщиков сообщил РИА «Новости».

«ВСС оценивает ущерб от ЧП на Крымском мосту в сумму 200-500 миллионов рублей. У ВСС нет информации о действующих договорах страхования в отношении инфраструктуры Крымского моста», — отметили в организации.

Реклама

Собеседники издания добавили, что государственное имущество, как правило, не страхуют.

Реклама

Ранним утром 8 октября стало известно, что на Крымском мосту загорелась одна или несколько цистерн с топливом. Национальный антитеррористический комитет сообщил о подрыве грузового автомобиля и уточнил, что вспыхнули семь цистерн. Никто не пострадал. Движение по мосту перекрыли.

По факту случившегося создадут правительственную комиссию по поручению президента Владимира Путина.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, по какой именно статье — пока неизвестно. Украина уже косвенно признала свою причастность к подрыву.

Крым обеспечен продовольствием и горючим. Отдыхающим продлят проживание в отелях и санаториях за счет республики.

0 0 0 0 0 0