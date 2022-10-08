Происшествия 08 октября 2022, 21:38 Поделиться Telegram

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Viber Железнодорожное движение по Крымскому мосту полностью восстановили — Хуснуллин Вице-премьер Хуснуллин: железнодорожное движение по Крымскому мосту восстановлено РИА «Новости»

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Движение железнодорожного транспорта по Крымскому мосту полностью восстановлено, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Все запланированные составы будут полноценно пропускать, добавил он.

«По железной дороге могу сказать, что движение полностью восстановлено. Мы все запланированные поезда — и пассажирские, и грузовые — будем полноценно пропускать», — заявил Хуснуллин журналистам, его процитировало РИА «Новости».

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Вице-премьер добавил, что технические возможности для полноценного движения по мосту железнодорожного транспорта есть.

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Объемы работ по ремонту Крымского моста после аварии определены, уже заказали металл, собрали строителей, проектировщиков, рассказал о планах по ремонту поврежденных конструкций моста Марат Хуснуллин. Перейти на двухполосное движение автотранспорта по магистрали через Керченский пролив планируется уже завтра, 9 октября.

Президент России Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода и энергомоста между Крымом и материковой Россией. Полномочия возложены на ФСБ.

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