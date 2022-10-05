Страны ОПЕК+ проголосовали за сокращение добычи нефти | 360°

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Страны ОПЕК+ проголосовали за сокращение добычи нефти

СМИ: ОПЕК+ сократит добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки

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Страны ОПЕК+ (Организация стран — экспортеров нефти) проголосовали за сокращение добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«Формально еще не согласовали, но уже проголосовали», — сказал он.

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Сообщается, что это решение поддержали все члены сделки.

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Агентство Reuters также сообщило, что данное решение вступит в силу с ноября.

До этого в Bloomberg заявили, что новые санкции против России существенно не повлияют на экономику страны. Введенные ограничения не помешают главе государства Владимиру Путину поддерживать ее за счет доходов от нефти и газа. Авторы материала назвали введенные ограничения парадоксальными: мировые цены на нефть выросли, а у России увеличились доходы от продажи нефти и природного газа.

На саммите 26–28 июня министры финансов стран G7 объявили о своем намерении снизить зависимость от российских энергоносителей. В «Большой семерке» собираются ограничить цены на российскую нефть, чтобы они были выше стоимости добычи, но оставались ниже нынешних рыночных цен.

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