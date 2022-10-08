Три человека погибли при взрыве на Крымском мосту — СК России | 360°

Все новости

Происшествия

08 октября 2022, 15:01

Подозреваемый в нападении на инкассаторов в Орске покончил с собой при задержании

Мир

08 октября 2022, 14:59

Эстония поздравила ВСУ после взрыва на Крымском мосту

Реклама

Транспорт

08 октября 2022, 14:40

Минтранс пообещал восстановить движение поездов по Крымскому мосту к вечеру

Эксклюзив

08 октября 2022, 14:36

«Сын знает: я еду защищать его, маму и Отчизну». Доброволец рассказал, зачем отправился на мобилизацию

Эксклюзив

08 октября 2022, 14:22

Очереди в продуктовых магазинах и на заправках в Севастополе показали на видео

Власть

08 октября 2022, 14:20

Лавров предупредил, что терпение России не безгранично

Происшествия

08 октября 2022, 14:19

Взрыв на Крымском мосту. Главное к этому часу

Эксклюзив

08 октября 2022, 14:06

Халатность и взяточничество могли допустить взрыв на охраняемом Крымском мосту

Важное

08 октября 2022, 13:59

Следствие установило хозяина грузовика, что взорвался на Крымском мосту

Важное

08 октября 2022, 13:58

Три человека погибли при взрыве на Крымском мосту — СК России

СК России сообщил о трех погибших во время взрыва на Крымском мосту

Читать 360tv в

По меньшей мере три человека погибли при взрыве на Крымском мосту в субботу, сообщила пресс-служба Следственного комитета России. По предварительным данным, жертвами стали пассажиры легкового автомобиля, ехавшего рядом со взорвавшимся грузовиком.

«В настоящее время из воды уже подняты тела двух погибших — мужчины и женщины, их личности устанавливаются», — отметили в ведомстве.

Реклама

В рамках расследования случившегося следователи установили собственника взорвавшегося грузовика. Им оказался житель Краснодарского края. Правоохранители начали следственные действия у него дома. Специалисты изучают документы и маршрут движения грузового автомобиля.

Реклама

Рано утром в субботу на Крымском мосту взорвался грузовик. В результате ЧП обрушились пролеты конструкции и загорелись цистерны с топливом железнодорожного состава. Президент Владимир Путин поручил создать комиссию в связи с инцидентом. Устанавливать причины и обстоятельства взрыва будут сотрудники ФСБ, МЧС, Росгвардии, а также главы Краснодарского края и Крыма.

СК РФ

Взрыв на Крымском мосту

0

0

0

3

0

0

Реклама

Реклама