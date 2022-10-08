Важное 08 октября 2022, 13:58 Поделиться Telegram

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Viber Три человека погибли при взрыве на Крымском мосту — СК России СК России сообщил о трех погибших во время взрыва на Крымском мосту

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По меньшей мере три человека погибли при взрыве на Крымском мосту в субботу, сообщила пресс-служба Следственного комитета России. По предварительным данным, жертвами стали пассажиры легкового автомобиля, ехавшего рядом со взорвавшимся грузовиком.

«В настоящее время из воды уже подняты тела двух погибших — мужчины и женщины, их личности устанавливаются», — отметили в ведомстве.

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В рамках расследования случившегося следователи установили собственника взорвавшегося грузовика. Им оказался житель Краснодарского края. Правоохранители начали следственные действия у него дома. Специалисты изучают документы и маршрут движения грузового автомобиля.

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Рано утром в субботу на Крымском мосту взорвался грузовик. В результате ЧП обрушились пролеты конструкции и загорелись цистерны с топливом железнодорожного состава. Президент Владимир Путин поручил создать комиссию в связи с инцидентом. Устанавливать причины и обстоятельства взрыва будут сотрудники ФСБ, МЧС, Росгвардии, а также главы Краснодарского края и Крыма.

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