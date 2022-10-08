Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту | 360°

Важное 08 октября 2022, 09:21 Поделиться Telegram

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Viber Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту vk.com

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Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передало РИА «Новости».

Комиссия должна будет выяснить причины произошедшего и как можно скорее ликвидировать последствия. В ее состав войдут представители МВД, ФСБ и Росгвардии, а также главы Крыма и Краснодарского края.

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«Владимир Путин в связи с чрезвычайным происшествием на Крымском мосту получил доклады председателя правительства РФ Михаила Мишустина, вице-премьера Марата Хуснуллина, глав МЧС Александра Куренкова и Минтранса Геннадия Савельева, а также руководителей силовых ведомств», — добавил Песков.

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Национальный антитеррористический комитет подтвердил факт подрыва грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн, частично обрушились два автомобильных пролета. Движение по Крымскому мосту остановлено. Для водителей организовали пункты обогрева и стоянку с водой и туалетами.

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