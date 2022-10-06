Чичерина, Расторгуев и Газманов попали в санкционный список ЕС | 360°

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Чичерина, Расторгуев и Газманов попали в санкционный список ЕС

В восьмой пакет санкций Евросоюза попали 30 российских физлиц и предприятий

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В восьмой санкционный пакет Евросоюза попали 30 физических и юридических лиц России. Информация опубликована в Официальном журнале ЕС.

Среди попавших в этот список — артисты Юлия Чичерина, Николай Расторгуев и Олег Газманов. Последние выступили на митинге-концерте в честь присоединения к РФ новых регионов.

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В документе эти лица назвали «ответственными за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

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Санкции также коснулись следующих предприятий: машиностроительного завода «Авангард», конструкторского бюро «Иркут», «Завода имени Дегтярева» и АО «Гознак».

В черный список, кроме этого, внесли председателя ЦИК РФ Эллу Памфилову и философа Александра Дугина.

Ранее сообщалось, что пакет санкций включает потолок цен на российскую нефть. Однако ЕС допустил исключения из этого режима, если это важно для энергобезопасности конкретной страны сообщества.

Кроме того, расширен список запретительных мер на импорт и экспорт продукции из стали, техники, химпродуктов, пластика, сигарет и так далее.

Авторы:

Санкции

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