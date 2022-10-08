Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновили | 360°

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Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновили

Глава Крыма Сергей Аксенов: началось движение автомобилей по Крымскому мосту

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Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновилось. Об этом сообщил в Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

«Начато движение автотранспорта по Крымскому мосту. На данный момент движение открыто для легковых автомобилей и автобусов с прохождением полной процедуры осмотра», — рассказал он.

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Водителей грузовиков попросили пока планировать маршрут движения через Керченскую паромную переправу. Через два часа через пролив начинает ходить паром «Керчь-2».

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Минтранс пообещал уже к вечеру восстановить движение поездов.

Грузовик подорвали на Крымском мосту сегодня ранним утром. Сейчас известно о трех погибших. Последствия подрыва собираются устранить в течение нескольких недель. Украина фактически призналась в своей причастности к происшествию.

Минтранс поручил усилить транспортную безопасность на мосту. Расследованием происшествия займется правительственная комиссия, созданная по поручению президента Владимира Путина. Ее возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин.

СК возбудил уголовное дело.

Крымский мост

Взрыв на Крымском мосту

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