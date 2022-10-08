НАК сообщил, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля | 360°

Важное 08 октября 2022, 08:57 Поделиться Telegram

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Viber НАК сообщил, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля НАК: на Крымском мосту случился подрыв грузовой машины

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Национальный антитеррористический комитет заявил РБК, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля. Из-за этого загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета.

«Сегодня в 06:07 на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова», — говорится в сообщении.

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Уточняется, что арка над судоходной частью моста не повреждена.

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О возгорании цистерны с топливом на мосту сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. Движение по Крымскому мосту остановили. Для водителей, которые не могут заехать на мост, организовали пункты обогрева, стоянку с водой и туалетами.

В Сети появились фейковые видео якобы с моментом взрыва. Власти Крыма призвали верить только официальным источникам.

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