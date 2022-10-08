Украина фактически взяла на себя вину во взрыве на Крымском мосту | 360°

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08 октября 2022, 10:25

Украина фактически взяла на себя вину во взрыве на Крымском мосту

Офис президента Украины — о Крымском мосте: все незаконное должно быть разрушено

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Украина косвенно признала свою вину во взрыве на Крымском мосту. Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк намекнул в Twitter, что это только «начало», и добавил, что «все незаконное должно быть разрушено».

«Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть разрушено, все украденное — возвращено Украине, все российское оккупационное — изгнано», — написал Подоляк.

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По данным Национального антитеррористического комитета, на Крымском мосту подорвали грузовую машину. В результате загорелось семь цистерн с топливом. По последним данным МЧС, пожар на железнодорожном составе с дизельным топливом удалось потушить.

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По предварительным данным, пострадавших нет. Повреждения моста планируют оперативно устранить. Сухопутный коридор в Крым наладили через новые регионы России.

Следователи возбудили уголовное дело, статья пока не уточняется. Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию по факту происшествия.

Крымский мост

Украина

Взрыв на Крымском мосту

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