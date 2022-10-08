Украина фактически взяла на себя вину во взрыве на Крымском мосту | 360°

Происшествия 08 октября 2022, 10:25 Поделиться Telegram

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Viber Украина фактически взяла на себя вину во взрыве на Крымском мосту Офис президента Украины — о Крымском мосте: все незаконное должно быть разрушено vk.com

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Украина косвенно признала свою вину во взрыве на Крымском мосту. Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк намекнул в Twitter, что это только «начало», и добавил, что «все незаконное должно быть разрушено».

«Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть разрушено, все украденное — возвращено Украине, все российское оккупационное — изгнано», — написал Подоляк.

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По данным Национального антитеррористического комитета, на Крымском мосту подорвали грузовую машину. В результате загорелось семь цистерн с топливом. По последним данным МЧС, пожар на железнодорожном составе с дизельным топливом удалось потушить.

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По предварительным данным, пострадавших нет. Повреждения моста планируют оперативно устранить. Сухопутный коридор в Крым наладили через новые регионы России.

Следователи возбудили уголовное дело, статья пока не уточняется. Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию по факту происшествия.

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