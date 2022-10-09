Первый пассажирский поезд проехал по Крымскому мосту после взрыва | 360°

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Первый пассажирский поезд проехал по Крымскому мосту после взрыва

Пассажирский поезд Симферополь — Москва проехал по Крымскому мосту после взрыва

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В субботу вечером впервые после взрыва по Крымскому мосту проехал пассажирский поезд, он следовал по маршруту Симферополь — Москва. Об этом сообщил ТАСС. Поезд прошел с небольшим отставанием от графика.

Состав начал движение по мосту в 22:20, из Симферополя поезд вышел в 17:15. Пресс-служба компании-оператора перевозок сообщила об успешном прохождении состава по железной дороге моста.

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«Двухэтажный поезд № 28 Симферополь — Москва проехал по Крымскому мосту. Он стал первым поездом, прошедшим через переправу после ЧП. Поезд № 28 отправился из столицы республики Крым по расписанию в 17:10 и уже проследовал через мост», — говорится в сообщении компании-оператора перевозок «Гранд Сервис Экспресс».

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Ранее о восстановлении железнодорожного движения по мосту сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Он отметил, что все составы будут проходить согласно расписанию. Вице-премьер добавил, что технические возможности для полноценного движения по мосту железнодорожного транспорта есть.

Крымский мост

Взрыв на Крымском мосту

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