«Желтый» уровень террористической опасности объявили в Крыму | 360°

Происшествия 09 октября 2022, 07:26 Поделиться Telegram

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Viber «Желтый» уровень террористической опасности объявили в Крыму Глава Крыма Аксенов: «желтый» уровень террористической опасности продлится до 28 октября Фото Соцсети

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В Крыму после взрыва на мосту объявили «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Он будет действовать с 20:00 8 октября до 20:00 23 октября, написал в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

Мера будет действовать на территории Армянска, Джанкоя, Красноперекопска, а также Красноперекопского и Джанкойского районов. Также она распространится на объекты крымских министерств транспорта, ЖКХ, здравоохранения, топлива и энергетики, промышленной политики и Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации. «Желтый» уровень ввели «для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан».

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«Все необходимые меры для обеспечения безопасности жителей и гостей Республики Крым принимаются силовыми структурами и правоохранительными органами в полной мере. Республиканские и муниципальные органы власти полностью контролируют ситуацию в регионе», — добавил Сергей Аксенов.

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Накануне утром на Крымском мосту подорвали грузовик. Погибли три человека. Украина фактически не скрывала свою вину.

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