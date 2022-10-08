Взрыв на Крымском мосту: кто разработал преступление, кто готовил смертника, как причастны США | 360°

Происшествия 08 октября 2022, 15:22 Поделиться Telegram

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Viber Не кустарная операция. Во взрыве на Крымском мосту нашли американский след Эксперт Кнутов заявил, что взрыв на Крымском мосту могло организовать ЦРУ фото Соцсети

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В субботу на Крымском мосту взорвался грузовик. Обрушились автомобильные пролеты конструкции, загорелись цистерны с топливом железнодорожного состава. Погибли по меньшей мере три человека — правоохранители уже устанавливают личности жертв. Военный историк Юрий Кнутов рассказал «360», что характер взрыва говорит о том, что к ЧП на мосту может быть причастно Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США.

Взрыв на мосту

Все случилось около шести часов утра. По информации Национального антитеррористического комитета (НАК), на Крымском мосту взорвался грузовик. От этого загорелись семь цистерн с топливом железнодорожного состава, двигавшегося в тот момент по конструкции. В результате инцидента частично обрушились два автомобильных пролета. Следственный комитет России сообщил, что жертвами происшествия стали минимум три человека. По предварительной информации, это пассажиры легковушки, ехавшей рядом с большегрузом. Правоохранители устанавливают личности погибших, водолазы поднимают их тела из моря.

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Позже в Сети появились кадры с места происшествия. На них видна яркая вспышка, а после — пожар и густой черный дым. По словам спикера крымского парламента Владимира Константинова, к взрыву причастны украинские вандалы. Председатель правительства отметил, что смерть и разрушения — все, что получается у властей Украины. Они фактически подтвердили эти обвинения. Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что «все незаконное» должно быть разрушено, а «украденное» — возвращено Украине. «Крым, мост, начало», — написал он в своем Twitter.

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Слова украинских руководителей прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что их реакция свидетельствует о террористической сущности режима на Украине. По мнению депутата Госдумы Андрея Альшевских, к инциденту на Крымском мосту могли привести взяточничество и халатность.

РИА «Новости»

Атаку могли подготовить сотрудники ЦРУ

Произошедшее на Крымском мосту не под силам украинским спецслужбам, заявил «360» военный историк Юрий Кнутов. По его мнению, в разработке операции могли участвовать сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США.

«Это не кустарная операция, это даже не по силам спецслужбам Украины. Это по силам ЦРУ, а спецслужбы Украины только выполнили <…> Потому что нужно было отслеживать движение поездов, отслеживать движение состава с цистернами. Нужно было понять, что состав с цистернами условно идут каждую ночь в такое-то время», — рассказал эксперт. Он добавил, что, кроме движения поездов, нужно было подготовить смертника и машину со взрывчаткой.

Случившееся напомнило собеседнику «360» катастрофу, случившуюся в СССР 40 лет назад. В 1982 году на газопроводе произошла утечка, и когда рядом проходили два пассажирских поезда, произошел взрыв.

«Вот все это очень похоже на Крымский мост, на эту катастрофу, по технологии реализации напоминает 1982 год, тем более что сейчас появились косвенные свидетельства того, что катастрофа 1982 года в СССР была организована ЦРУ. Это была неслучайная авария. И здесь тоже все очень хорошо и четко просматривается», — подчеркнул Юрий Кнутов.

По словам собеседника «360», главный вопрос, связанный со взрывом, — почему грузовик с огромным количеством взрывчатки попал на Крымский мост. Он напомнил, что там действует довольно серьезная система безопасности, включая рентгеновские системы. Возможно, злоумышленники проскочили при помощи взятки или других средств, предположил эксперт.

Samuel Branch/Unsplash. com

Украина взяла на вооружение смертников

После убийства российского политолога Дарьи Дугиной Украина окончательно перешла на террористические рельсы, заявил «360» аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Данила Гуреев. По его словам, США могли подготовить украинских специалистов к терактам на территории России.

«Сегодня Украина вышла на новый уровень <…> Украинское государство совершает свои политические и военные преступления смертниками», — отметил Гуреев.

Эксперт добавил — сегодня пришло понимание того, что заявления украинского руководства о желании получить ядерное оружие для сдерживания России являются отвлекающим маневром.

«Украина справляется с основными военными и политическими задачами путем терроризма. Как мы видим, реакция на Западе на это совершенно никакая, никому это не интересно, обвиняют Российскую Федерацию», — добавил аналитик.

Объявить Украину страной-террористом

После случившегося России следует изменить отношение к украинским властям, заявил Данила Гуреев.

«Нужно признать украинское государство террористическим, потому что так оно и есть <…> и уже рассматривать Украину не в формате собеседника, а как государство-террориста. А с террористами, как известно, диалог вестись не может», — подчеркнул собеседник «360». Он напомнил, что у России есть ракеты, способные дотянуться до любого уголка Украины.

Случившееся в субботу Гуреев назвал трагедией и серьезным ударом. Вместе с тем Крымский мост никуда не денется и скоро специалисты отремонтируют его, заявил эксперт.

«Конечно, на какое-то время автомобильное передвижение в Крым может прекратиться. И в Крым, и обратно из Крыма в материковую часть России. Но здесь стоит понимать, что это возобновляемо и ремонтируемо», — резюмировал аналитик.

Уже вечером в субботу на Крымском мосту возобновится движение поездов, сообщили в Минтрансе России. В министерстве добавили, что сейчас специалисты проводят восстановительные работы на поврежденном участке.

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