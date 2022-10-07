Нобелевскую премию мира поделили между русскими, белорусами и украинцами | 360°

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Нобелевскую премию мира поделили между русскими, белорусами и украинцами

Нобелевскую премию мира присудили белорусу Беляцкому и организациям из России и Украины

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Норвежский нобелевский комитет в Осло озвучил лауреатов премии мира. Ими стали белорусский активист Алесь Беляцкий, а также российская организация «Мемориал»* и украинская правозащитная организация «Центр гражданских свобод».

Трансляцию провели на YouTube-канале Нобелевского комитета.

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В Осло отметили, что премию собираются вручить за «представление гражданского общества в своих странах». В комитете добавили, что лауреаты «продвигали право критиковать власти», а также защищали права граждан.

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В конце прошлого года Московский городской суд своим решением ликвидировал «Мемориал»*. С соответствующим исковым заявлением выступила прокуратура. Поводом для обращения стали многочисленные нарушения закона, регулирующие правоотношения иноагентов. Организацию также обвинили в критике российской судебной системы и в поддержке проведения протестных акций, которые не санкционировали власти. Решение о ликвидации принял и Верховный суд России.

«Мемориал»* — организация, признанная иностранным агентом в России.

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