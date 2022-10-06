«Взбесившаяся печатная машинка». Новый пакет санкций назвали пулеметной очередью в ногу ЕС | 360°

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«Взбесившаяся печатная машинка». Новый пакет санкций назвали пулеметной очередью в ногу ЕС

Эксперт Качалов назвал восьмой пакет антироссийских санкций выстрелом в ногу Евросоюза

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Частое введение антироссийских санкций ЕС схоже с работой взбесившейся печатной машинки, заявил «360» профессор Института бизнеса и делового администрирования Игорь Качалов. Эксперт заявил, что очередной пакет ограничений можно назвать даже не выстрелом в ногу Евросоюза, а пулеметной очередью.

Качалов рассказал, что попавшим в санкционные списки вряд ли выдадут визы для въезда в страны Евросоюза. У тех, кто уже имеет такой документ, его отберут, предположил собеседник «360».

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«Судя по тому, что мы видим, восьмой, девятый, десятый и прочие пакеты санкций <…> есть не очень вежливая, но, на мой взгляд, очень верная поговорка в России — „Работает взбесившаяся печатная машинка“», — заявил Игорь Качалов.

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Специалист посоветовал чиновникам ЕС, вводящим санкции, посмотреть на отношение к России простых жителей Европы.

«Евроминистры формируют списки, стреляя себе в ногу и глядя в потолок, а нормальные люди пьют пиво и танцуют под „Калинку-малинку“. Реальность нынешней Европы», — резюмировал эксперт. По его словам, восьмой пакет санкций стал не просто выстрелом в ногу, а «пулеметной очередью».

Ранее ЕС опубликовал список россиян и компаний из РФ, попавших в восьмой пакет ограничений. Среди них артисты Олег Газманов, Николай Расторгуев и машиностроительный завод «Авангард».

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