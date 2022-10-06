Новые санкции ЕС закрыли россиянам доступ к криптовалютам | 360°

Общество 06 октября 2022, 13:42 Поделиться Telegram

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Viber Новые санкции ЕС закрыли россиянам доступ к криптовалютам Евросоюз запретил россиянам держать криптокошельки в своих странах freepik

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Новый пакет санкций Евросоюза против России включает запрет на владение криптокошельками на территории Евросоюза. Об этом говорится на сайте Совета ЕС.

Раньше россиянам разрешали держать в таких кошельках до десяти тысяч евро.

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«Существующие запреты на криптовалюты были ужесточены путем запрета всех кошельков, учетных записей или услуг хранения криптовалют вне зависимости от суммы средств на кошельке», — отмечается в сообщении.

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Восьмой пакет санкций против России включает ограничения на общую сумму около семи миллиардов евро. Новые запреты коснулись, в частности, морской транспортировки нефти третьим странам (на нее установят ценовой потолок), ввоза готовой продукции из стали, а также транспортных средств, техники и химикатов, экспорта технических изделий для авиации и электронных компонентов для создания оружия. ЕС запретил оказывать юридические, консалтинговые и IT-услуги компаниям из России.

Все антироссийские санкции, введенные в период с 23 февраля, распространили на присоединившиеся к Российской Федерации Запорожскую и Херсонскую области.

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