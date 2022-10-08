СК возбудил дело из-за возгорания на Крымском мосту | 360°

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СК возбудил дело из-за возгорания на Крымском мосту

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08 октября 2022, 10:34

СК возбудил дело из-за возгорания на Крымском мосту

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Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело из-за возгорания и обрушения части дорожного полотна на мосту через Керченский пролив. Об этом сообщили представители ведомства. Их слова процитировали в Telegram-канале СК.

«По предварительной информации, сегодня утром на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля», — установили они.

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Также представители СК заявили, что авария с транспортным средством привела к пожару на железнодорожной части магистрали. В итоге пламя охватило семь топливных цистерн, которые направлялись в сторону Крымского полуострова. Также произошедшее с грузовой машиной стало причиной частичного обрушения двух пролетов дорожной магистрали.

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При этом категория уголовного дела еще неизвестна. Также пока не оглашена статья, нарушение которой вменят обвиняемым.

На данный момент сотрудники СК России расследуют обстоятельства произошедшего на Крымском мосту. Также они определяют лиц, причастных к утренней аварии.

Крымский мост

Крым

Взрыв на Крымском мосту

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