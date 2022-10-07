Власть 07 октября 2022, 23:49 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Более 20 тысяч бойцов в Чечне приняли участие в мероприятии ко дню рождения Путина — Кадыров Глава Чечни Кадыров: президента Путина поздравили с днем рождения более 20 тысяч бойцов РИА «Новости»

Читать 360tv в

В поздравлении президента России Владимира Путина с 70-летием в Чечне приняли участие более 20 тысяч элитных бойцов, написал в своем Telegram-канале глава республики Рамзан Кадыров. Он добавил, что так они поддержали курс, заданный главой государства.

«Единым двадцатитысячным голосом мы поздравили Владимира Путина с днем рождения, закрепив этот момент нашим славным боевым кличем: „Ахмат-сила!“», — отметил Рамзан Кадыров.

Реклама

По словам главы республики, 10 тысяч чеченских бойцов уже участвуют в проведении спецоперации. При необходимости к ним могут присоединиться еще 70 тысяч, подчеркнул он.

Реклама

«За нами правда, а значит, мы будем еще сильнее и непременно победим! Да здравствует Россия!», — резюмировал Кадыров.

В пятницу Владимиру Путину исполнилось 70 лет. С юбилеем его поздравили лидеры многих государств, среди которых глава КНДР Ким Чен Ын, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Никарагуа Даниэль Ортега и многие другие. Белорусский лидер п одарил российскому коллеге трактор. По словам Лукашенко, машина очень качественная, «ручной сборки».

0 0 0 0 0 0