Более 20 тысяч бойцов в Чечне приняли участие в мероприятии ко дню рождения Путина — Кадыров | 360°

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Более 20 тысяч бойцов в Чечне приняли участие в мероприятии ко дню рождения Путина — Кадыров

Глава Чечни Кадыров: президента Путина поздравили с днем рождения более 20 тысяч бойцов

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В поздравлении президента России Владимира Путина с 70-летием в Чечне приняли участие более 20 тысяч элитных бойцов, написал в своем Telegram-канале глава республики Рамзан Кадыров. Он добавил, что так они поддержали курс, заданный главой государства.

«Единым двадцатитысячным голосом мы поздравили Владимира Путина с днем рождения, закрепив этот момент нашим славным боевым кличем: „Ахмат-сила!“», — отметил Рамзан Кадыров.

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По словам главы республики, 10 тысяч чеченских бойцов уже участвуют в проведении спецоперации. При необходимости к ним могут присоединиться еще 70 тысяч, подчеркнул он.

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«За нами правда, а значит, мы будем еще сильнее и непременно победим! Да здравствует Россия!», — резюмировал Кадыров.

В пятницу Владимиру Путину исполнилось 70 лет. С юбилеем его поздравили лидеры многих государств, среди которых глава КНДР Ким Чен Ын, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Никарагуа Даниэль Ортега и многие другие. Белорусский лидер п одарил российскому коллеге трактор. По словам Лукашенко, машина очень качественная, «ручной сборки».

Рамзан Кадыров

Владимир Путин

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