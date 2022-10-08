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Подмосковье
08 октября 2022, 16:40
Реутов передал 60 тонн гумпомощи в Донбасс
Мир
08 октября 2022, 16:39
США пообещали Украине оружие, которого у нее еще не было — СМИ
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Происшествия
08 октября 2022, 16:26
Последствия взрыва на Крымском мосту устранят в течение нескольких недель — власти
Подмосковье
08 октября 2022, 16:25
Гуманитарную помощь мобилизованным начали собирать в Коломне
Подмосковье
08 октября 2022, 16:23
Жителям Подмосковья рассказали, как застраховать жилье при оплате коммуналки
Власть
08 октября 2022, 16:22
Глава Минтранса поручил усилить досмотр на Крымском мосту
Общество
08 октября 2022, 16:21
Минпромторг: нет причин ограничивать продажу в Крыму
Происшествия
08 октября 2022, 16:20
ВСУ выпустили по Донецку 20 ракет из «Града»
Эксклюзив
08 октября 2022, 16:16
Взрыв на мосту объединит крымчан на защиту «большой России»