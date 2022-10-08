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Последствия взрыва на Крымском мосту устранят в течение нескольких недель — власти

Сенатор Алтабаева: последствия взрыва на Крымском мосту устранят в обозримой перспективе

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Члены правительственной комиссии по взрыву на Крымском мосту пришли к выводу, что последствия ЧП можно устранить в течение нескольких недель, рассказала ТАСС сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева. Она добавила, что отремонтировать конструкцию можно будет в обозримой перспективе.

«Правительственная комиссия, которая исследует разрушения, предполагает, что за достаточно непродолжительное время — в течение нескольких недель — эти последствия можно будет преодолеть», — рассказала об осмотре поврежденного моста сенатор.

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По ее словам, в сложившейся ситуации людям следует успокоиться и не поддаваться панике.

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Утром в субботу на Крымском мосту взорвался грузовик. В результате частично обрушилось дорожное полотно и загорелись цистерны с топливом железнодорожного состава. По информации СК России, погибли три человека — пассажиры машины, следовавшей рядом с грузовым автомобилем.

Жители Крыма осознают всю серьезность случившегося, заявил сенатор от региона Сергей Цеков. Он добавил, что паники на полуострове в связи со взрывом нет.

Совет Федерации РФ

Взрыв на Крымском мосту

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