Saudi Aramco повысила цены на нефть для США после сокращения добычи ОПЕК+ | 360°

Мир 06 октября 2022, 19:36 Поделиться Telegram

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Viber Saudi Aramco повысила цены на нефть для США после сокращения добычи ОПЕК+ Bloomberg: Saudi Aramco повысила цены на нефть для США РИА «Новости»

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Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила ноябрьские цены на нефть для США. Об этом сообщили журналисты издания Bloomberg со ссылкой на данные компании.

«Цены на все сорта для США повышены», — рассказали они.

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По их данным, для покупателей из других регионов стоимость топлива изменилась в обратную сторону. Цены на все сорта нефти от Saudi Aramco для северно-западной части Европы и Средиземноморского региона компания понизила.

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При этом для клиентов из Азии корпорация также не изменила стоимость своего основного продукта — сорт Arab Light — в большую сторону. При этом ранее нефтепереработчики и трейдеры, участвовавшие в анкетировании со стороны Bloomberg, прогнозировали удорожание покупки для этого региона.

По данным журналистов, сильное и быстро введенное повышение стоимости продукции от Saudi Aramco привело бы к усилению напряженности на нефтяном рынке. Это связано с недавним решением ОПЕК+ по уменьшению объема добываемого топлива на два миллиона баррелей в сутки.

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