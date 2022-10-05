Нобелевскую премию по химии получили три ученых | 360°

Важное 05 октября 2022, 12:56 Поделиться Telegram

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Viber Нобелевскую премию по химии получили три ученых Нобелевскую премию по химии получили ученые из Дании и США Wikimedia

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Стали известны лауреаты Нобелевской премии по химии. Награду получили ученые из Дании и США. Их отметили за работу в сфере клик-химии и биоортогональной химии.

Премию вручат Каролин Бертоцци и Барри Шарплессу из США, а также Мортену Мельдалю из Дании с формулировкой «за разработку клик-химии и биоортогональной химии».

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«В этом году премия в области химии посвящена тому, чтобы не усложнять вопросы, а работать с тем, что легко и просто. Функциональные молекулы могут быть построены даже путем прямого маршрута», — заявил председатель Нобелевского комитета по химии Йохан Оквист.

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Ученые работали над изучением химических реакций, которые используют в различных сферах, включая разработку фармацевтических препаратов. В Нобелевском комитете отметили, что достижения лауреатов позволят «перенести химию в эпоху функционализма», а также «принесет наибольшую пользу человечеству».

По давней традиции, награждение лауреатов состоится 10 октября. В этом году ученых пригласят в Стокгольм. Помимо дипломов и золотых медалей победители получат по 10 миллионов шведских крон (около 50 миллионов рублей).

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