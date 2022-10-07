США начали прорабатывать ответные меры после решения ОПЕК+ | 360°

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США начали прорабатывать ответные меры после решения ОПЕК+

Госсекретарь Блинкен: США ответят на решения ОПЕК+ и Саудовской Аравии

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Соединенные Штаты думают над ответом на решение ОПЕК+ уменьшить добычу нефти. Меры могут коснуться, в частности Саудовской Аравии. Об этом заявил глава Госдепартамента США Энтони Блинкен.

По его словам, сейчас идут консультации с членами Конгресса. Блинкен подчеркнул, что Белый дом не сделает ничего против интересов США. Об этом написало РИА «Новости».

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Ранее ОПЕК+ договорился сократить добычу нефти ежесуточно на два миллиона баррелей. Решение должно вступить в силу со следующего месяца. Президент США Джо Байден посчитал такие маневры недальновидными и разочаровывающими. Американский лидер пообещал, что примет меры для уменьшения цен на энергоносители.

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Британский журналист Бен Марлоу заявил, что данное решение стало унизительным для Байдена. Ведь президент США в начале года прилетел в Джидду, чтобы просить наследного принца Мухаммеда бен Салмана «сделать обратное».

США

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