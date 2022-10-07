Лукашенко раскрыл, что подарил Путину на юбилей | 360°

Мир 07 октября 2022, 15:49 Поделиться Telegram

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Viber Лукашенко раскрыл, что подарил Путину на юбилей Белорусский лидер Лукашенко подарил президенту Путину трактор пресс-служба Кремля

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Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал, что подарил российскому коллеге Владимиру Путину на юбилей. По его словам, в качестве презента он преподнес «самый лучший трактор».

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«[Трактор], на котором я работаю в Белоруссии. Самый лучший, ручной сборки», — сказал Лукашенко. Его процитировал Telegram канал «Пул Первого».

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Представители Таджикистана подарили Путину дыни и арбузы.

Владимир Путин 7 октября празднует 70-летие. Его уже поздравили руководители Турции, Кубы, Киргизии, Армении, ЮАР. Глава государства в пятницу приехал в Санкт-Петербург для участия в неформальном саммите лидеров стран Содружества независимых государств (СНГ).

Президент АНО «Евразийский Институт молодежных инициатив» Юрий Самонкин отметил в беседе с «360» важную роль, которую российский лидер сыграл в судьбе своей страны. По словам, Путин за четыре срока повысил уровень жизни россиян и расширил границы России.

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