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Путина поздравили с юбилеем лидеры Казахстана, Киргизии, Кубы, Турции и ЮАР

Кремль: Путин провел переговоры с лидерами Казахстана, Киргизии, Кубы, Турции и ЮАР

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В свое 70-летие президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с лидерами Казахстана, Киргизии, Кубы, Турции и ЮАР. Об этом сообщили на сайте Кремля.

«Кроме того, президента РФ поздравили по телефону первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, президент Киргизской Республики Садыр Жапаров, президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган и президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоза», — говорится на сайте.

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Сообщается, что Владимиру Путину в его 70-летний юбилей поступает множество поздравительных посланий и телеграмм от глав и правительств государств, руководителей международных организаций.

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В телефонных разговорах с главами государств затрагивались вопросы развития двусторонних отношений и актуальные международные проблемы. Сегодня еще запланирована праздничная неформальная встреча с лидерами стран СНГ.

Президент АНО «Евразийский Институт молодежных инициатив» Юрий Самонкин отметил важную роль, которую Путин сыграл в судьбе России. Например, он повысил уровень жизни россиян и расширил границы России.

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