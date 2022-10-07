Главные дела российского президента: за что россияне любят Владимира Путина | 360°

Власть 07 октября 2022, 08:59 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Президент, который всегда на стороне людей. Пять главных дел Владимира Путина Политолог Подлесный: президент Путин не дал расколоть Россию на удельные княжества РИА «Новости»

Читать 360tv в

Недавно Россия стала еще больше: в ее состав официально вошли Донецкая и Луганская народные республики, а также освобожденные территории Запорожской и Херсонской областей. И это далеко не единственное, что для защиты людей сделал Владимир Путин. Пять главных достижений российского лидера — в материале «360».

Борьба с мировым терроризмом

Первым решительным шагом Владимира Путина — еще на посту премьер-министра — была борьба с терроризмом. Встав во главе правительства, он получил истерзанную молодую страну, нищету народа и войну в Чечне.

Реклама

Сентябрь 1999 года запомнился жителям России серией взрывов жилых домов. Тогда более трех сотен людей пострадали в Буйнакске, Волгодонске и Москве. Однако уже в октябре границы Чечни блокировали российские войска.

Реклама

РИА «Новости»

Тогда Путин пообещал: «Мы будем преследовать террористов везде». И, как показало время, он до сих пор держит это обещание. Сегодня о боевиках вроде Басаева, Умарова, Хаттаба или Гакаева российская молодежь знает разве что из учебников или воспоминаний старших родственников.

Доктор исторических наук, декан факультета истории, политологии и права Московского государственного областного университета, профессор кафедры государственной политики МГУ Вардан Багдасарян подтвердил в разговоре с «360» неоспоримую важность того, что Владимир Путин остановил нападения фанатиков-сепаратистов на мирных людей.

Собственно, с этим Путин и пришел в конце девяностых как премьер-министр: отразить, а затем подавить атаки международного терроризма, более известные как Вторая чеченская война. С ней были связаны надежды противников России на геополитический распад страны. Вардан Багдасарян Доктор исторических наук

Россия: сохранить и приумножить

Именно борьба за целостность страны, стремление удержать ее от дальнейшего дробления на мини-государства стала еще одним приоритетом президента. Необходимо было создать единую сильную Россию.

Когда союзные республики откололись от СССР, их примеру хотели последовать некоторые регионы, например Северный Кавказ и Урал. В случае второго там даже поспешили выпустить собственные «франки» при поддержке Егора Гайдара, который на момент 1992 года был исполняющим обязанности премьер-министра.

РИА «Новости» РИА «Новости» РИА «Новости» РИА «Новости»

Хотя населению рассказывали сказку о «маленькой Швейцарии», цель у большинства сепаратистов была проста: личное обогащение. То, что образовавшаяся квазистрана практически моментально станет бесправной колонией сильного государства, их не волновало.

Директор краснодарского Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный подчеркнул, что именно усилиями Путина удалось остановить развал страны и не дать разграбить национальные природные богатства.

Путин вошел в историю как человек, который остановил дальнейший раскол России: после распада Советского Союза были все основания ожидать распада на «удельные княжества» Геннадий Подлесный Директор Центра прикладной социологии и политологии Краснодара

Сильная экономика — сильное государство

Однако обеспечить безопасность и целостность страны без экономической стабильности было невозможно. Все, что оставил после себя переходный период от социализма к демократии, — обнищавших людей, разоренное сельское хозяйство, полуголодную армию и безработицу.

Одним из самых трагических событий того времени стала гибель атомной подводной лодки «Курск»12 августа 2000 года. До сих пор причины катастрофы остаются темой для многочисленных спекуляций. Между тем простая и горькая правда заключалась в том, что субмарина была в плачевном состоянии.

РИА «Новости»

«После развала Советского Союза у нас возникли огромные сложности и в экономике, и в социальной сфере, в армии, разумеется, это все не могло армию не коснуться», — рассказывал в 2018 году российский президент в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

Вырвать страну из жесточайшего кризиса и вернуть ее жителям если не процветание, то хотя бы стабильность, — такая задача стояла перед молодым президентом.

Кандидат политических наук, директор Института политических исследований, член Общественной палаты Сергей Марков подчеркнул, что Путин не только вывел Россию из состояния упадка, но и сделал это довольно быстро.

Стране был обеспечен мощный экономический подъем. Именно при Путине в нулевые годы произошел рекордный рост уровня жизни россиян за последние 100 лет. Кроме того, этот показатель достиг самой высокой точки за все время существования России Сергей Марков Кандидат политических наук

Ответственность за страну

Сильный и независимый конкурент не понравился Западу, хотя Россия довольно миролюбиво вела себя с другими державами. Их лидеров охотно принимали на официальных мероприятиях в Москве, поддерживали экономическое сотрудничество.

Однако бомбежки НАТО Белграда и Ирака явно показывали, что за рубежом есть свои планы относительно мировой расстановки сил. Скоро в соседних с Россией странах одна за другой начали вспыхивать цветные революции, которые приводили к власти явных ставленников Соединенных Штатов.

РИА «Новости»

Они — кто быстро, кто постепенно — начали проводить откровенно антироссийскую политику, открыто обвиняя русских во всех своих бедах. У границ стали появляться базы иностранных военных, проводили учения.

Путь подчинения готовили и для России: западные страны щедро субсидировали «лидеров протеста» и разноплановые «общественные организации», которые веди борьбу за умы в обществе. При этом судьбы родины или простых людей никого не волновали. Как говорится, ничего личного — просто бизнес.

В этом заключалось не единственное, но, пожалуй, главное отличие Путина от его оппонентов. Ему были не безразличны люди, простые россияне. Кандидат исторических наук Рамиль Хайрутдинов подчеркнул, что наиболее значимое качество главы государства — личная ответственность за страну.

За эти годы пришло переосмысление истории России и вариантов ев развития. Сегодня она пришла к пониманию необходимости собственного суверенитета. И это остается самым принципиальным и главным Рамиль Хайрутдинов Кандидат исторических наук

«Граница России нигде не заканчивается»

Наверное, трудно назвать государство, которое за столь короткое время смогло увеличить свою территорию, как Россия. Это произошло из-за искреннего желания людей быть вместе с настоящей родиной.

Kremlin.ru Kremlin.ru

Первым стал Крым, который до 1954 года и так был частью РСФСР. Измотанные постоянными переворотами и националистической политикой киевского режима крымчане в 2014 году большинством голосов проголосовали за воссоединение с Россией.

Несмотря на присутствие международных наблюдателей, которые подтвердили честность референдума, его результаты мировое сообщество до сих пор оспаривает. Но для России, для ее президента главными всегда были люди, а не политика. И люди вернулись домой.

РИА «Новости»

Второе расширение страны случилось совсем недавно — и, опять же, по итогам народных референдумов. В Георгиевском зале Кремля 30 сентября были подписаны документы о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также освобожденных Запорожской и Херсонской областей.

Владимира Путина не испугали угрозы из-за рубежа и риск обострения отношений. Все потому, что российский лидер уверен: своих в беде не бросают. Как, впрочем, и в том, что мир, в котором нет России, невозможен. И тот, кто попытается ее уничтожить, обречен.

0 0 0 0 0 0